Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! Kanı temizleyip, vücuda reset atıyor

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, ilk hünnap hasadında üreticileri yalnız bırakmadı. Altıntaş, hünnap bitkisinin hem doğal ortamda hem de tarımsal üretimle yetiştirilebildiğini vurgulayarak, “Şifa deposu olan bu ürün, gıda ve ilaç sanayisinde kullanılmakta. Üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum” dedi.