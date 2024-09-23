Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! Kanı temizleyip, vücuda reset atıyor

Çin tıbbında sıklıkla kullanılan Çin hurması veya kırmızı hurma olarak da bilinen hünnap meyvesinin Aydın'IN Efeler ilçesinde hasadı başladı. Günay Asya'ya özgü bir meyve olan hünnap Türkiye'de de çeşitli yerlerde yetişiyor. Uykusuzluk sorunundan öksürüğe, bağışıklık sistemini güçlendirmekten kabızlığa kadar birçok hastalığın dermanı olan hünnap, lif, potasyum ve C vitamini bakımında da zengin.

Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! Kanı temizleyip, vücuda reset atıyor - 1

Vitamin, antioksidan ve mineraller bakımından zengin olan hünnap meyvesi, bağışıklık sistemini güçlendirme özelliğiyle de dikkat çekiyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! Kanı temizleyip, vücuda reset atıyor - 2

Hünnap, doğal ve kültürel yetiştiricilik yöntemleriyle üretilirken, ağaç başına 20-30 kg ürün alınabiliyor.

Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! Kanı temizleyip, vücuda reset atıyor - 3

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, ilk hünnap hasadında üreticileri yalnız bırakmadı. Altıntaş, hünnap bitkisinin hem doğal ortamda hem de tarımsal üretimle yetiştirilebildiğini vurgulayarak, “Şifa deposu olan bu ürün, gıda ve ilaç sanayisinde kullanılmakta. Üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum” dedi.

Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! Kanı temizleyip, vücuda reset atıyor - 4

Hünnap hasadına Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu ile Efeler İlçe Müdürü Mehmet Esen de katıldı.

Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! Kanı temizleyip, vücuda reset atıyor - 5

Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak da bilinin Hünnap, hastalıklardan korunma mevsiminde tüketilmesi gereken meyveler arasında yer alıyor.

Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! Kanı temizleyip, vücuda reset atıyor - 6

Büyük bir zeytin boyutunda olan hünnabın hurmayı andıran bir görüntüsü var. Bahçelerde yetiştirilebilen bu meyvenin hem çekirdeği hem de çiçeği oldukça faydalı.

Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! Kanı temizleyip, vücuda reset atıyor - 7

Hünnap, ziziphus jujuba ağacında büyüyen, Çin hurması veya kırmızı hurma olarak da adlandırır ve sağlık için önemli faydaları bulunur.

Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! Kanı temizleyip, vücuda reset atıyor - 8

Kurutularak tatlılarda kullanılabilmesinin yanı sıra sağlıklı bir atıştırmalık şeklinde taze ve tek başına da tüketilebilen hünnap meyvesi, düşük kalorisinin yanı sıra antioksidan ve yüksek C vitamini özelliğiyle ön plana çıkar.

Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! Kanı temizleyip, vücuda reset atıyor - 9

Hünnap, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan basıncını düzenler. Kalp sağlığını korur ve destekler.

Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! Kanı temizleyip, vücuda reset atıyor - 10

SİNDİRİMİ DÜZENLER, KOLON KANSERİ RİSKİNİ AZALTIR

Kolesterolü düşürür. Bol lifli içeriği sayesinde sindirim sistemini çalıştırır ve kabızlık sorununu önler. Lif içeriğiyle kolon kanseri riskini azaltır.

Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! Kanı temizleyip, vücuda reset atıyor - 11

SOLUNUM YOLLARINI TEMİZLER, KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Mukus oluşumunu azaltarak solunum yollarını temizler. Kemik gücünü artırır, dolaşım sistemini düzenler. Stres ve kaygıyı azaltır, zihin sakinliği sağlar. Kanın temizlenmesini sağlar

Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! Kanı temizleyip, vücuda reset atıyor - 12

HÜNNAP YEMENİN VÜCUDA ZARARI VAR MI?

Her şeyin fazlasının zarar olduğu gerçeğini düşündüğümüzde hünnap meyvesini fazla tüketmek de vücutta bazı yan etkiler ve reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! Kanı temizleyip, vücuda reset atıyor - 13

Çok fazla hünnap tüketmek düşük tansiyona neden olabileceği gibi mide bulantısı ve şişkinlik, kan şekerinde değişimler, ciltte kaşıntı veya alerjik reaksiyon gibi durumlar ortaya çıkarabilir.


Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! Kanı temizleyip, vücuda reset atıyor - 14

ÖNEMLİ! Hünnap meyvesinin faydalarından yararlanmak için tüketmeden önce mutlaka bir beslenme uzmanına danışın.

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