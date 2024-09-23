Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! Kanı temizleyip, vücuda reset atıyor
Çin tıbbında sıklıkla kullanılan Çin hurması veya kırmızı hurma olarak da bilinen hünnap meyvesinin Aydın'IN Efeler ilçesinde hasadı başladı. Günay Asya'ya özgü bir meyve olan hünnap Türkiye'de de çeşitli yerlerde yetişiyor. Uykusuzluk sorunundan öksürüğe, bağışıklık sistemini güçlendirmekten kabızlığa kadar birçok hastalığın dermanı olan hünnap, lif, potasyum ve C vitamini bakımında da zengin.
Vitamin, antioksidan ve mineraller bakımından zengin olan hünnap meyvesi, bağışıklık sistemini güçlendirme özelliğiyle de dikkat çekiyor.