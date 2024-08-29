Halk arasında ona "beyin gıdası" deniyor! Zihin gücünü artırıyor, unutkanlığa son veriyor
Cevizleri günlük olarak tüketmek çok sayıda sağlık faydası sağlayabilir, ancak tüketmeden önce ıslatmak avantajlarını artırabilir. Suda bekletilmiş cevizler sindirimi daha kolaydır ve genel refahı destekleyen çeşitli besinleri açığa çıkarabilir. Birisi beyin sağlığını güçlendirmek veya kalp fonksiyonunu iyileştirmek istiyorsa, sabahları ıslatılmış cevizler rutine güçlü bir katkı sağlayabilir. İşte sabahları suda bekletilmiş ceviz tüketmenin 6 şaşırtıcı faydası.
BEYNİ GÜÇLENDİREN BİR SÜPER BESİN
Cevizlere genellikle "beyin gıdası" denir ve bunun iyi bir nedeni vardır. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan ıslatılmış cevizler, beyin gelişimi ve bilişsel işlev için çok önemli olan temel besinleri sağlar.