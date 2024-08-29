Halk arasında ona "beyin gıdası" deniyor! Zihin gücünü artırıyor, unutkanlığa son veriyor

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DESTEKLER

Islatılmış cevizler sadece sindirimi daha kolay olmakla kalmaz, aynı zamanda bağırsak sağlığının iyileştirilmesine de katkıda bulunur. Islatma işlemi, besin emilimini engelleyebilen ve sindirim rahatsızlığına neden olabilen fitik asit ve tanenlerin varlığını azaltır.

Ayrıca cevizler, düzenli bağırsak hareketlerini destekleyen ve sağlıklı bir sindirim sistemini destekleyen iyi bir diyet lifi kaynağıdır. Gününüze ıslatılmış cevizlerle başlamak daha iyi sindirime ve daha sağlıklı bir bağırsağa yol açabilir.