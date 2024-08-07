Halk arasında ona "ekşi akıtı" deniyor! Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor, organlardaki iltihabı dışarı atıyor

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK YERİNDE İLGİ GÖRÜYOR

Geleneksel yemeklerde sıkça kullanılan bu lezzet, sadece yöre halkı tarafından değil, Türkiye'nin birçok yerinde de büyük ilgi görüyor.

Dağlarda, bağ-bahçe kenarlarında kendiliğinden biten su istemeyen sumak ekşisinin son yıllarda örtü altı seralarda çiftçilere gelir kapısı olmak üzere fide üretimi de başladı.