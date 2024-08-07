Halk arasında ona "ekşi akıtı" deniyor! Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor, organlardaki iltihabı dışarı atıyor
Kahramanmaraş'ın coğrafi tescilli ürünü sumak ekşisinin hasadı başladı. Hasat edilen sumak, ekşisi yapılarak sofralarda yerini alıyor. Yaygın olarak tüketilen baharatlardan biri olan sumak, içerdiği bileşikler sayesinde vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabiliyor. Ayrıca hücre hasarını engelleyerek yaşlanma sürecini yavaşlatabiliyor.
Kahramanmaraş'ta kadınların kışlık tükettikleri tescilli ürün sumak ekşisinin yolculuğu başladı. Sumak ekşisi, özellikle Kahramanmaraş'ta her evin mutfağında yerini alıyor.