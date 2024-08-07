Halk arasında ona "ekşi akıtı" deniyor! Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor, organlardaki iltihabı dışarı atıyor

Kahramanmaraş'ın coğrafi tescilli ürünü sumak ekşisinin hasadı başladı. Hasat edilen sumak, ekşisi yapılarak sofralarda yerini alıyor. Yaygın olarak tüketilen baharatlardan biri olan sumak, içerdiği bileşikler sayesinde vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabiliyor. Ayrıca hücre hasarını engelleyerek yaşlanma sürecini yavaşlatabiliyor.

Halk arasında ona "ekşi akıtı" deniyor! Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor, organlardaki iltihabı dışarı atıyor - 1

Kahramanmaraş'ta kadınların kışlık tükettikleri tescilli ürün sumak ekşisinin yolculuğu başladı. Sumak ekşisi, özellikle Kahramanmaraş'ta her evin mutfağında yerini alıyor.

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Halk arasında ona "ekşi akıtı" deniyor! Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor, organlardaki iltihabı dışarı atıyor - 2

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK YERİNDE İLGİ GÖRÜYOR

Geleneksel yemeklerde sıkça kullanılan bu lezzet, sadece yöre halkı tarafından değil, Türkiye'nin birçok yerinde de büyük ilgi görüyor.

Dağlarda, bağ-bahçe kenarlarında kendiliğinden biten su istemeyen sumak ekşisinin son yıllarda örtü altı seralarda çiftçilere gelir kapısı olmak üzere fide üretimi de başladı.

Halk arasında ona "ekşi akıtı" deniyor! Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor, organlardaki iltihabı dışarı atıyor - 3

İl genelinde yaklaşık 20 bin dekarlık alanda hasadı yapılan sumak ekşisi, özellikle dolma, salata ve sarma türü yemeklerde tercih ediliyor. Ayrıca, geleneksel yöntemlerle yapılan hasat ve üretim süreçleri de sumak ekşisinin benzersiz lezzetini korumasını sağlıyor.

Halk arasında ona "ekşi akıtı" deniyor! Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor, organlardaki iltihabı dışarı atıyor - 4

Kahramanmaraş'ta hemen hemen her yerde yetişen sumak ekşisi hasadı, bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı

Halk arasında ona "ekşi akıtı" deniyor! Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor, organlardaki iltihabı dışarı atıyor - 5

"AKIT VE KÜL" OLARAK DA BİLİNİYOR

Sumak ekşisi, bölgede "Akıt" ve "Kül" olarak bilinirken, değirmende çekilen çekirdek kısmı da büyük bir değer taşıyor. Ürünün, Temmuz ayının başı Ağustos ayının sonuna kadar da hasadı yapılıyor.

Halk arasında ona "ekşi akıtı" deniyor! Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor, organlardaki iltihabı dışarı atıyor - 6

Hasat edilen sumağı ekşi yaptıklarını söyleyen Gonca Yağlıca, “Sumak ekşisinin önce yaprakları ayrılır. Annem 3 farklı kaba su koyar, ekşiye de 3 kez duş aldırırdı. Bunlar yarım saat bekleterek sulardan geçirilir. Daha sonra hepsini bir süzüp cam gibi olması için temiz torbadan süzülürdü. Güneşe sermeye bırakırız. Her gün biraz daha koyulaşır. Koyulaşınca kavanozlara bırakılır. Bu ürün ekilmez, gübrelenmez ve sulanmaz doğal olarak yetişir ve çok kıymetlidir. Özellikle Maraş dolmasının tadıdır. Birçok yemeğimiz de rahatlıkla kullanılır. Her Maraşlının evinde olan ‘ekşi akıtıdır’ çok şifalı bir üründür” dedi.

Halk arasında ona "ekşi akıtı" deniyor! Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor, organlardaki iltihabı dışarı atıyor - 7

YAŞLANMA SÜRECİNİ YAVAŞLATIYOR

Yayın olarak kullanılan baharatlardan biri olan sumak, sağlık için oldukça faydalı olabilir. Hücre hasarını önlemeye yardımcı olan sumak, yaşlanma sürecini yavaşlatıyor.

Halk arasında ona "ekşi akıtı" deniyor! Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor, organlardaki iltihabı dışarı atıyor - 8

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİ ÇALIŞTIRIYOR

Sindirim sağlığını destekleyen sumak, mide ve bağırsak sorunları üzerinde de etkili. İçerdiği bileşikler sayesinde sumak, iltihaplanmayı azaltabilir ve eklem ağrıları gibi inflamatuar durumlarda rahatlama sağlayabilir.

Halk arasında ona "ekşi akıtı" deniyor! Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor, organlardaki iltihabı dışarı atıyor - 9

VÜCUTTAKİ ENFEKSİYONU DIŞARI ATIYOR

Bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin ve mineraller içeren sumak, vücuttaki enfeksiyonu da kısa sürede temizler. Kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir ve bu sayede diyabet riskini azaltabilir.

İçindeki antioksidanlar ve diğer besin maddeleri kalp sağlığını destekleyebilir, damar sağlığını iyileştirebilir ve kolesterol seviyelerini dengeleyebilir.

Halk arasında ona "ekşi akıtı" deniyor! Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor, organlardaki iltihabı dışarı atıyor - 10

ÖNEMLİ! Sumak, genellikle yemeklere eklenerek kullanılır ve bu sayede hem lezzet hem de sağlık yararları sağlar. Ancak, herhangi bir sağlık takviyesi ya da besin maddesinde olduğu gibi, aşırıya kaçmadan ve dengeli bir şekilde tüketilmelidir. Herhangi bir sağlık probleminiz varsa sumak tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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