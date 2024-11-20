Halk arasında ona "enerji deposu" deniliyor: Ekmeğin içine koyup tüketince kışın üşütmüyor

“MESLEK GİDEREK KAYBOLUYOR”

Dede mesleği olan helva üretiminde 3’üncü kuşak olduğunu ifade eden Gürdal, “Önceden bir sürü helvacı vardı, şimdi 2-3 tane helvacı kaldı. Giderek kaybolan bir meslek oldu. Şimdikiler helva ile uğraşmak istemiyor. Bizim ağırlıklı müşterilerimiz gurbetçiler, bilenler farklı illere giderken toplu bir şekilde alıyorlar” diye konuştu.