Halk arasında ona "enerji deposu" deniliyor: Ekmeğin içine koyup tüketince kışın üşütmüyor
Ordu’nun yöresel lezzetlerinden olan ve coğrafi işaret belgeli "cevizli helva", sağlık açısından büyük önem taşıdığı gibi kış aylarında vücudu sıcak tuttuğundan büyük ilgi görüyor. Enerji deposu olarak da bilinen bu helva kış aylarında da vatandaşlar tarafından bol bol tüketiliyor
İlde asırlardır damakları tatlandıran ve geçen yıllarda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alan Perşembe ceviz helvası, içerisinde bulunan besin değerleriyle adeta ‘enerji deposu’ olarak biliniyor.