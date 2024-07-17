Halk arasında "sütlü ilaç" olarak da biliniyor! Şifa niyetine kaynatılıyor, turistlerin gözdesi haline geldi



Tunç, turistlerin sütlaca ilgisinin altını çizerek, "Hamsiköy sütlacı bilindikten sonra hep tercih edilmiştir. Yerli ve yabancı turistlerimiz var. Onlar aslında bunu muhallebi olarak biliyorlar ama bunu sıcak olarak sevdiklerini de söylüyorlar. Piştiği zaman sıcak sıcak yemeği daha çok tercih ediyorlar ama o şansı yakalayamıyorlar tabii normal olarak bizim yaptığımız şekilde yemek durumunda kalıyorlar." dedi.



İstanbul'dan Hamsiköy'e sütlacı yemeye gelen Hatun Gazioğlu ise "Hemen hemen her yıl gelirim, Trabzon'u ziyaret ederim ve sütlaç için bu Hamsiköy'e mutlaka çıkarım. Sütlacımızı çok seviyorum. Herkesin gelmesi ve denemesi gerekiyor." ifadesini kullandı.