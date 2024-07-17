Halk arasında "sütlü ilaç" olarak da biliniyor! Şifa niyetine kaynatılıyor, turistlerin gözdesi haline geldi
Trabzon'un Maçka ilçesinde tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan yaklaşık bin 300 rakımdaki Hamsiköy'ün kendi adıyla anılan, coğrafi işaretli Hamsiköy sütlacı, yerli ve yabancı turistlerin Trabzon'da tercih ettiği lezzetlerin başında geliyor.
Tarihçesi yaklaşık bir asır öncesine dayanan ve yörenin eskilerinin hanların kazanlarında şifa niyetine 'sütlü ilaç' adıyla kaynattığı Hamsiköy sütlacı, günümüzde bölgenin coğrafi işaretli lezzeti olarak insanların damak tadına hitap ediyor.