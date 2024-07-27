Halk arasında"Torry, Alberty, Tybif, SF 130" çeşitleriyle biliniyor! Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor, potasyum, folat, lif zengini

Isparta'nın domates üretim merkezi Deregümü köyünde hasat başladı. Bu yıl yaklaşık 1000 dönüm örtü altı alanda yetiştirilen domateslerden 15 bin rekolte bekleniyor. Domatesin vücuda faydaları da saymakla bitmiyor. Domates, vitamin C, vitamin K, potasyum ve folat açısından zengin bir besin kaynağı olduğu için vücuda vitamin yüklüyor.

Halk arasında"Torry, Alberty, Tybif, SF 130" çeşitleriyle biliniyor! Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor, potasyum, folat, lif zengini - 1

Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde domates hasadı başladı. Türkiye'nin domates ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı köyde üretilen domatesler başta Romanya, Bulgaristan, Suudi Arabistan gibi ülkelere de ihraç ediliyor.

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Halk arasında"Torry, Alberty, Tybif, SF 130" çeşitleriyle biliniyor! Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor, potasyum, folat, lif zengini - 2

Torry', 'Alberty', 'Tybif', 'SF 130' isimli sofralık domates çeşitlerinin üretildiği köyde temmuzda başlayan hasat kasıma kadar devam ediyor. Seralarda toplanan domatesler alım merkezlerine götürülüyor. Seçilip kasalara yerleştirilen domatesler sonra da ihracatçı firmalar aracılığıyla yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Halk arasında"Torry, Alberty, Tybif, SF 130" çeşitleriyle biliniyor! Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor, potasyum, folat, lif zengini - 3

Deregümü Muhtarı Gökhan Toprakçı, domates üretiminde geçen yıla göre artış olduğunu, yaz döneminde Isparta'nın domates ihtiyacının Deregümü tarafından karşılandığı söyledi.

Halk arasında"Torry, Alberty, Tybif, SF 130" çeşitleriyle biliniyor! Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor, potasyum, folat, lif zengini - 4

Üretim aşamasında artan maliyetler nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını aktaran Toprakçı, "Köyümüz 2 bin 500 nüfuslu. Yaz aylarında bu sayı 4 bine kadar çıkmaktadır. Üreten bir köy olduğumuz için, kendi kendimize yetemediğimiz için dışarıdan çok işçi geliyor. Sezonumuz temmuz ayının ilk günlerinde başlar, havaların düzgün olması şartıyla kasımın sonlarına kadar devam eder. Ürettiğimiz ürünleri İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Diyarbakır, Elazığ gibi illere gönderiyoruz. İhracat olarak Romanya, Bulgaristan, Suudi Arabistan taraflarına gönderiyoruz" dedi.

Halk arasında"Torry, Alberty, Tybif, SF 130" çeşitleriyle biliniyor! Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor, potasyum, folat, lif zengini - 5

"TÜRKİYE'NİN YÜZDE 30'LUK KISMINA GÖNDERİYORUZ"

Geçen yıl 800 dönüm olan domates serasının bu yıl 1000 dönüme kadar çıktığını aktaran Gökhan Topakçı, "15 bin ton rekolte bekliyoruz. Bunun 2- 3 bin tonu ihraç ediliyor. Diğer kısmını da iç piyasaya veriyoruz. Yaz döneminde Isparta'nın domates ihtiyacını biz karşılıyoruz. Pazarlar olsun, hal olsun genelde bizim buradan ürün gidiyor. Türkiye'nin de yüzde 30'luk kısmına biz gönderiyoruz. Üreten, çalışan bir köyüz. Bunu hiçbir zaman kaybetmedik ve kaybetmeyeceğiz. Bundan sonra da üretmeye devam edeceğiz. Üretimde sıkıntılar şu şekilde oluyor; maliyetlerimiz yükseldi. Onlardan dolayı biraz sıkıntılarımız var. İşçi konusunda sıkıntılarımız ara ara oluyor ama tabii biz yılmıyoruz" diye konuştu.

Halk arasında"Torry, Alberty, Tybif, SF 130" çeşitleriyle biliniyor! Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor, potasyum, folat, lif zengini - 6

AROMANIN TADINI DA ANCAK YİYENLER BİLİR

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk da üretilen domateslerin ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi. Isparta'nın rakımı ve gündüz/gece sıcaklığı arasındaki farktan dolayı üretilen domatesin lezzetli aromaya sahip olduğunu belirten Başkan Selçuk, "Domatesin aromasındaki kalitenin yakalanması için 1035 rakımlı bir ilde yaşıyoruz. Gündüz ve gece sıcaklığı arasındaki farktan dolayı Rabbimin verdiği bir hediye diyelim. Bu aromanın tadını da ancak yiyenler bilir" dedi.

Halk arasında"Torry, Alberty, Tybif, SF 130" çeşitleriyle biliniyor! Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor, potasyum, folat, lif zengini - 7

Domates, vitamin C, vitamin K, potasyum ve folat açısından zengindir. Ayrıca düşük kalorili bir besindir. Domatesin içerisindeki likopen, kanser riskini azaltabilir ve kalp sağlığını destekleyebilir. Aynı zamanda cilt sağlığını iyileştirebilir.

Halk arasında"Torry, Alberty, Tybif, SF 130" çeşitleriyle biliniyor! Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor, potasyum, folat, lif zengini - 8

Doğanın en güçlü antioksidan kaynaklarından biri olan domatesim faydaları da saymakla bitmiyor. Domates, lif açısından da zengindir. Lif, sindirim sistemini düzenler ve kabızlık riskini azaltabilir.

Halk arasında"Torry, Alberty, Tybif, SF 130" çeşitleriyle biliniyor! Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor, potasyum, folat, lif zengini - 9


Domatesin içeriğindeki potasyum, kalp sağlığını destekler ve tansiyonu düzenlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, likopen kalp hastalıkları riskini azaltabilir.

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