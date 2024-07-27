Halk arasında"Torry, Alberty, Tybif, SF 130" çeşitleriyle biliniyor! Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor, potasyum, folat, lif zengini
Isparta'nın domates üretim merkezi Deregümü köyünde hasat başladı. Bu yıl yaklaşık 1000 dönüm örtü altı alanda yetiştirilen domateslerden 15 bin rekolte bekleniyor. Domatesin vücuda faydaları da saymakla bitmiyor. Domates, vitamin C, vitamin K, potasyum ve folat açısından zengin bir besin kaynağı olduğu için vücuda vitamin yüklüyor.
Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde domates hasadı başladı. Türkiye'nin domates ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı köyde üretilen domatesler başta Romanya, Bulgaristan, Suudi Arabistan gibi ülkelere de ihraç ediliyor.