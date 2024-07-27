Halk arasında"Torry, Alberty, Tybif, SF 130" çeşitleriyle biliniyor! Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor, potasyum, folat, lif zengini

"TÜRKİYE'NİN YÜZDE 30'LUK KISMINA GÖNDERİYORUZ"

Geçen yıl 800 dönüm olan domates serasının bu yıl 1000 dönüme kadar çıktığını aktaran Gökhan Topakçı, "15 bin ton rekolte bekliyoruz. Bunun 2- 3 bin tonu ihraç ediliyor. Diğer kısmını da iç piyasaya veriyoruz. Yaz döneminde Isparta'nın domates ihtiyacını biz karşılıyoruz. Pazarlar olsun, hal olsun genelde bizim buradan ürün gidiyor. Türkiye'nin de yüzde 30'luk kısmına biz gönderiyoruz. Üreten, çalışan bir köyüz. Bunu hiçbir zaman kaybetmedik ve kaybetmeyeceğiz. Bundan sonra da üretmeye devam edeceğiz. Üretimde sıkıntılar şu şekilde oluyor; maliyetlerimiz yükseldi. Onlardan dolayı biraz sıkıntılarımız var. İşçi konusunda sıkıntılarımız ara ara oluyor ama tabii biz yılmıyoruz" diye konuştu.