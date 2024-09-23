Halsizlik, yorgunluk, uyku bozukluğuyla ortaya çıkıyor! Bu hastalığın etkisi uzun sürüyor
Sonbaharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları da düşüyor. Mevsimsel değişim, mevsimsel depresyonu da tetikliyor. Uzmanlar mevsimsel depresyonun en büyün nedeninin sonbahar ve kış dönemlerinde azalmaya başlayan güneş ışığı olduğunu söylüyor. Genellikle halsizlik, yorgunluk gibi sorunlarla kendini gösteren mevsimler depresyonla baş edebilmek mümkün.
Sonbaharla birlikte başlayan ve kış aylarının gelmesiyle birlikte de etkisini sürdüren mevsimsel depresyon genellikle sık görülüyor.