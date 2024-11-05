Hapşırığınızı tutarsanız bakın ne oluyor? Bu zararını kimse bilmiyordu
Hapşırmak zorunda kaldığınızda bazı zamanlarda kendinizi tutmanız gerektiğini hissedersiniz. Ancak hapşırığınızı bastırmanın vücudunuza sayısız zararı bulunur. Uzmanlar asla hapşırmayı engellemeye çalışmamanız gerektiğini, çünkü bunun vücudunuza ciddi zararlar verebileceğini söylüyor. İşte hapşırmayı tutmanın daha önce duymadığınız zararları.
Alerjiler, grip, nezle, soğuk algınlığı, bunların hepsi burun akıntısına ve sinüs doluluğuna neden olabilir. Ve bu tip durumlarda vücut sürekli hapşırık oluşturarak burun içinde bulunan sıvılardan kurtulmaya çalışır. Ancak bazen hapşırığınızı bastırmayı düşünürsünüz? Bu durum vücudunuza sandığınızdan çok daha fazla zarar verebilir.