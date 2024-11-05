Hapşırığınızı tutarsanız bakın ne oluyor? Bu zararını kimse bilmiyordu

Hapşırmak zorunda kaldığınızda bazı zamanlarda kendinizi tutmanız gerektiğini hissedersiniz. Ancak hapşırığınızı bastırmanın vücudunuza sayısız zararı bulunur. Uzmanlar asla hapşırmayı engellemeye çalışmamanız gerektiğini, çünkü bunun vücudunuza ciddi zararlar verebileceğini söylüyor. İşte hapşırmayı tutmanın daha önce duymadığınız zararları.

Hapşırığınızı tutarsanız bakın ne oluyor? Bu zararını kimse bilmiyordu - 1

Alerjiler, grip, nezle, soğuk algınlığı, bunların hepsi burun akıntısına ve sinüs doluluğuna neden olabilir. Ve bu tip durumlarda vücut sürekli hapşırık oluşturarak burun içinde bulunan sıvılardan kurtulmaya çalışır. Ancak bazen hapşırığınızı bastırmayı düşünürsünüz? Bu durum vücudunuza sandığınızdan çok daha fazla zarar verebilir.

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Hapşırığınızı tutarsanız bakın ne oluyor? Bu zararını kimse bilmiyordu - 2

Hapşırığı bastırmak veya dirseğinize ya da bir mendile uzanmak normal ve nazik bir davranış olsa da, uzmanlar asla hapşırmayı engellemeye çalışmamanız gerektiğini, çünkü bunun vücudunuza ciddi zararlar verebileceğini söylüyor. Nitekim 2018 yılında bir İngiliz hapşırığını bastırırken boğazını yırtmıştı. Çünkü hapşırık sırasında ağzınızı veya burnunuzu kapatmanız, hava yollarındaki basıncı normal bir hapşırığa göre 5 ila 20 kat daha fazla artırır.

Hapşırığınızı tutarsanız bakın ne oluyor? Bu zararını kimse bilmiyordu - 3

Avustralya'daki Wollongong Üniversitesi Tıp Bilimleri Doçenti Dr. Theresa Larkin'e göre, kaçacak hiçbir yer olmadığı için basınç vücudun diğer bölgelerine yayılıyor. "Bu durum gözlerinize, kulaklarınıza veya kan damarlarınıza zarar verebilir" dedi. Risk düşük olmakla birlikte beyin anevrizması, boğaz yırtılması ve akciğer çökmesi gibi durumlar da rapor edilmiştir

Hapşırığınızı tutarsanız bakın ne oluyor? Bu zararını kimse bilmiyordu - 4

BOYUN VE BOĞAZ BÖLGESİNDE HASAR

BMJ Case Reports dergisinde yayınlanan makalede, hapşırmadan önce hastanın ağzını ve burnunu kapatarak basıncın yumuşak dokuyu yırttığı belirtildi. 34 yaşındaki adam çok fazla acı çekiyordu ve konuşamıyor, yutkunamıyordu. Hapşırığını tutmak için ağzını kapatıp burnunu sıkmaya çalıştığını, bunun üzerine boynunda bir patlama hissi oluştuğunu ve boynunun şişmeye başladığını iddia etti.

Hapşırığınızı tutarsanız bakın ne oluyor? Bu zararını kimse bilmiyordu - 5

KILCAL DAMARLARIN PATLAMASI

Hapşırık çok fazla basınç oluşturur ve hapşırığı tutmaya çalışmak göz, burun veya kulak zarındaki kılcal damarların patlamasına neden olabilir.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Allergy Associates'ten kulak burun boğaz uzmanı Dr. Jason Abramowitz, bunun yüzde yüzeysel hasara yol açarak yüzün daha kırmızı ve lekeli olmasına neden olabileceğini söyledi. "Gözünüzün üzerinde kırmızı bir nokta görebilirsiniz, hatta ufak bir burun kanaması bile olabilir" diye açıkladı. Daha ciddi vakalarda kulak zarınızın patlamasına da neden olabileceğini sözlerine ekledi.

Hapşırığınızı tutarsanız bakın ne oluyor? Bu zararını kimse bilmiyordu - 6

Bu durum kulak zarının yırtılmasıyla meydana gelir. Kulak zarı yırtığı genellikle tedavi olmaksızın birkaç hafta içinde iyileşir, ancak bazen işitme kaybına neden olabilir.

Hapşırığınızı tutarsanız bakın ne oluyor? Bu zararını kimse bilmiyordu - 7

ANEVRİZMA

Nadir durumlarda yüzdeki basıncın artması beyin anevrizmasını da tetikleyebilir. NHS'ye göre bu, zayıflamış bir kan damarında şişkinlik olduğunda ortaya çıkar. Beyindeki bir damarın patlaması, beynin etrafındaki kafatasında yaşamı tehdit eden kanamaya yol açabilir. Kanama beyinde ciddi hasara yol açabiliyor; bu nedenle her beş kişiden üçü iki hafta içinde hayatını kaybediyor.

Hapşırığınızı tutarsanız bakın ne oluyor? Bu zararını kimse bilmiyordu - 8

ORTA KULAK İLTİHABI

Soğuk algınlığı veya grip nedeniyle hapşıranların hapşırıklarını tutmaları orta kulak enfeksiyonuna neden olabilir. Çünkü hapşırık, burnunuzda olmaması gereken her şeyin, yani bakterilerin temizlenmesine yardımcı olur. Cleveland Clinic'e göre, bakteri taşıyan havanın veya enfekte mukusun orta kulağa geri itilmesi enfeksiyona neden olabilir.

Hapşırığınızı tutarsanız bakın ne oluyor? Bu zararını kimse bilmiyordu - 9

AKCİĞERLER SAĞLIĞININ BOZULMASI

Hapşırığınızı tuttuğunuzda göğsünüzde rahatsız edici bir dolgunluk hissi yaşayabilirsiniz. Dr. Jason, "Bunun nedeni, nefes almamıza yardımcı olan göğüs kafesindeki kas olan diyaframa baskı uygulamanızdır" dedi. Nadir de olsa, hapşırıklarını tutmaya çalışan kişilerde diyaframda çok fazla hava ve basıncın sıkışıp akciğerlerin çökmesine yol açtığına dair raporlar var.

Hapşırığınızı tutarsanız bakın ne oluyor? Bu zararını kimse bilmiyordu - 10

Tıbbi olarak pnömotoraks olarak bilinen bu durum, havanın akciğer ile göğüs duvarı arasında sıkışmasıyla meydana gelir.

Bazı durumlarda, sadece az miktarda hava sıkıştığında bile, genellikle kendiliğinden çözülür.Daha büyük miktarda sıkışmış hava, acilen tedavi edilmezse ciddi sonuçlara ve ölüme yol açabilir.

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