Hapşırığınızı tutarsanız bakın ne oluyor? Bu zararını kimse bilmiyordu

Hapşırığı bastırmak veya dirseğinize ya da bir mendile uzanmak normal ve nazik bir davranış olsa da, uzmanlar asla hapşırmayı engellemeye çalışmamanız gerektiğini, çünkü bunun vücudunuza ciddi zararlar verebileceğini söylüyor. Nitekim 2018 yılında bir İngiliz hapşırığını bastırırken boğazını yırtmıştı. Çünkü hapşırık sırasında ağzınızı veya burnunuzu kapatmanız, hava yollarındaki basıncı normal bir hapşırığa göre 5 ila 20 kat daha fazla artırır.