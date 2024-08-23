Harvard profesörü açıkladı: Uzun yaşamın tek sırrı buymuş

BESLENME DÜZENİNE DİKKAT

Daha sağlıklı bir yaşam tarzı için sonraki bariz adım da sık sık egzersiz yapmak. Sinclair ayrıca "aralıklı oruç tutmayı" da önererek "günde bir veya iki öğün atladığını ve bunun da hayatını değiştirdiğini" söylüyor.