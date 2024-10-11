Harvardlı bilim insanları araştırdı! Doğal vitamin hapı: 1 bardağı eklemleri güçlendiriyor

Kemik suyu , bağışıklık sağlığını destekleyen ve enzim görevi gören iyi bir protein kaynağıdır. Bağırsak mikrobiyomunuz , iltihaplanma, metabolizma, bağışıklık ve sindirim dahil olmak üzere sağlığınızda hayati bir rol oynar.



Kemik suyu, araştırmalara göre bağırsak sağlığını viyileştirebilen bir amino asit olan glutamin açısından zengindir. Yapılan bir araştırma, kemik suyunda bulunan glutamin ve diğer amino asitlerin , bir tür irritabl bağırsak hastalığı (IBD) olan ülseratif kolitin semptomlarını azaltabilecek iltihap önleyici özelliklere sahip olduğunu buldu.