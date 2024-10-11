Harvardlı bilim insanları araştırdı! Doğal vitamin hapı: 1 bardağı eklemleri güçlendiriyor

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Vücut, cilt ve saç sağlığı için gerekli olan tüm vitamin ve mineralleri içinde barındıran kemik suyu doğal bir şifa deposu. Kemiklerin saatlerce kaynatılmasıyla elde edilen kemik suyu kolajen, mineral ve amino asit gibi pek çok yararlı bileşene sahiptir. Bu özelliğiyle vücudu güçlendirir ve hastalıklara karşı daha dirençli olmanıza yardımcı olur.
Kemik suyu, hayvanların, genellikle ineklerin, tavukların kemikleri ve dokularının kaynatılmasıyla yapılır. Kemik suyunun vücuda pek çok faydası olduğunu bilinir. Kemik suyunun besin içeriği, kullandığınız kemik türüne ve onları nasıl pişirdiğinize bağlı olarak değişir.