Harvardlı bilim insanları araştırdı! Doğal vitamin hapı: 1 bardağı eklemleri güçlendiriyor

Vücut, cilt ve saç sağlığı için gerekli olan tüm vitamin ve mineralleri içinde barındıran kemik suyu doğal bir şifa deposu. Kemiklerin saatlerce kaynatılmasıyla elde edilen kemik suyu kolajen, mineral ve amino asit gibi pek çok yararlı bileşene sahiptir. Bu özelliğiyle vücudu güçlendirir ve hastalıklara karşı daha dirençli olmanıza yardımcı olur.

Harvardlı bilim insanları araştırdı! Doğal vitamin hapı: 1 bardağı eklemleri güçlendiriyor - 1

Kemik suyu, hayvanların, genellikle ineklerin, tavukların kemikleri ve dokularının kaynatılmasıyla yapılır. Kemik suyunun vücuda pek çok faydası olduğunu bilinir. Kemik suyunun besin içeriği, kullandığınız kemik türüne ve onları nasıl pişirdiğinize bağlı olarak değişir.

SAĞLIK HABERLERİ

Harvardlı bilim insanları araştırdı! Doğal vitamin hapı: 1 bardağı eklemleri güçlendiriyor - 2

Hayvan kemikleri kalsiyum, magnezyum , fosfor ve kemik sağlığı için gerekli diğer minerallerin iyi bir kaynağıdır. Yapılan bir araştırma sığır kemiği suyundaki besin değeri analiz edildi ve birincil minerallerinin sodyum, kalsiyum, potasyum , fosfor ve magnezyum olduğunu buldu.

Ayrıca yüksek miktarda demir, bakır , çinko ve diğer mineraller de kemik suyunun içinde bolca bulunur.

Harvardlı bilim insanları araştırdı! Doğal vitamin hapı: 1 bardağı eklemleri güçlendiriyor - 3

Kemik suyu , bağışıklık sağlığını destekleyen ve enzim görevi gören iyi bir protein kaynağıdır. Bağırsak mikrobiyomunuz , iltihaplanma, metabolizma, bağışıklık ve sindirim dahil olmak üzere sağlığınızda hayati bir rol oynar.

Kemik suyu, araştırmalara göre bağırsak sağlığını viyileştirebilen bir amino asit olan glutamin açısından zengindir. Yapılan bir araştırma, kemik suyunda bulunan glutamin ve diğer amino asitlerin , bir tür irritabl bağırsak hastalığı (IBD) olan ülseratif kolitin semptomlarını azaltabilecek iltihap önleyici özelliklere sahip olduğunu buldu.

Harvardlı bilim insanları araştırdı! Doğal vitamin hapı: 1 bardağı eklemleri güçlendiriyor - 4

Popüler kolajen besin kaynaklarından biri kemik suyudur. Bunu yapmak için, kolajeni parçalamak amacıyla hayvan kemikleri ve bağ dokusu birkaç saat kaynatılır.

Kemik suyu bağ dokusu ve kemiklerden oluştuğu için amino asitler, kollajen, glukozamin, kondroitin, kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi besinler açısından zengindir.

Ancak kemiklerin ve diğer malzemelerin kalitesi farklılık gösterdiğinden her kemik suyu benzersizdir. Et suyunun kalitesinden emin olmak istiyorsanız, güvenilir bir yerel kasaptan alınan kemikleri kullanarak kendiniz üretmeyi düşünün.

Harvardlı bilim insanları araştırdı! Doğal vitamin hapı: 1 bardağı eklemleri güçlendiriyor - 5

EKLEM SAĞLIĞINI KORUR

Kemik suyu, cildinize, kemiklerinize, tendonlarınıza ve bağlarınıza yapı ve destek sağlayan bir protein olan kolajen içerir. Ayrıca eklemlerinizi koruyan bir doku olan kıkırdak için de faydalıdır.

Çalışmalar, kolajen takviyelerinin osteoartritli kişilerde eklem ağrısını, yaşam kalitesini ve işlevi iyileştirebileceğini göstermektedir. Kolajenin iltihap önleyici özellikleri, romatoid artrit tedavisine bile yardımcı olabilir.

Harvardlı bilim insanları araştırdı! Doğal vitamin hapı: 1 bardağı eklemleri güçlendiriyor - 6

Ancak, çoğu eklem sağlığı çalışması kemik suyu yerine kolajen takviyelerini araştırmıştır. Araştırma, kemik suyunun hidroksiprolin açısından daha düşük olabileceğini öne sürmektedir, glisin ve prolin (birincil amino asitler) kolajen takviyelerinden daha fazladır

Harvardlı bilim insanları araştırdı! Doğal vitamin hapı: 1 bardağı eklemleri güçlendiriyor - 7

VÜCUTTAKİ İLTİHABI AZALTIR

Kemik suyunun iltihabı azaltma gücü hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, glisin ve arginin de dahil olmak üzere çeşitli iltihap önleyici amino asitler içerir. Bir inceleme, glisinin vücudun iltihaplı tepkisini azaltmaya yardımcı olabileceğini ve bunun da iltihapla ilişkili hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini bulmuştur.

Harvardlı bilim insanları araştırdı! Doğal vitamin hapı: 1 bardağı eklemleri güçlendiriyor - 8

BEYİN FONSKİYONLARINI İYİLEŞTİRİR

Kemik suyu tüketimi beyin iltihabını azaltmaya yardımcı olur. Beyni geliştirir ve hafızayı güçlendirir. Fel riskini azaltmaya da yardımcı olur. Uyku güçlüğü çeken kişilerde uyku kalitesini düzenler.

Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre bulgular, kemik suyu içen otoimmün rahatsızlığa sahip kişilerin semptomlarının azaldığı yönünde. Her gün 1 bardak kemik suyu tüketerek direncinizi artırabilirsiniz.

Harvardlı bilim insanları araştırdı! Doğal vitamin hapı: 1 bardağı eklemleri güçlendiriyor - 9

KEMİK SUYUNUN CİLDE FAYDALARI

Kemik suyunun cilde faydaları içerisinde yer alan kolajenle doğrudan ilişkilidir. İçerdiği bu bileşen sayesinde nem dengesini korur ve kuruluğu önler. Buna bağlı olarak kırışıklığı önler ve yaşlanmayı geciktirir.

Kalsiyum, magnezyum ve fosfor mineralleri ile cilt bariyerini güçlendirir. Daha pürüzsüz, esnek ve canlı bir görünüm sağladığı için selülit oluşumunu gidermeye de yardımcı olur. Dolayısıyla kemik suyunun cilde faydaları oldukça fazladır ve düzenli tüketimde görülebilir.

Harvardlı bilim insanları araştırdı! Doğal vitamin hapı: 1 bardağı eklemleri güçlendiriyor - 10

KEMİK SUYU NASIL YAPILIR?

Kemik suyu yapmak oldukça basit ve besleyici bir süreçtir.

İşte adım adım kemik suyu tarifi:

Malzemeler:

  • 1 kg kemik (sığır, kuzu veya tavuk kemikleri tercih edilebilir)
  • 2-3 litre su
  • 1 adet soğan (bütün veya doğranmış)
  • 2-3 diş sarımsak (isteğe bağlı)
  • 2-3 adet havuç (isteğe bağlı)
  • 1-2 dal kereviz (isteğe bağlı)
  • 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi (mineral salınımı için)
  • uz ve karabiber (isteğe bağlı)
  • Defne yaprağı, taze kekik veya diğer baharatlar (isteğe bağlı)

    Yapılışı:

  • Kemikleri bir tencereye yerleştirin. Eğer kemikler etli ise, etli tarafları yukarı gelecek şekilde yerleştirin.
  • Üzerine soğuk suyu ekleyin. Suyun kemiklerin en az 5 cm üzerini kaplaması gerekiyor.
  • Elma sirkesini ekleyin. Bu, kemiklerden daha fazla mineral salınmasına yardımcı olur.
  • Tencereyi yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra, yüzeyde oluşan köpükleri alın.
  • Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve tencerenin kapağını kapatın. Kemik suyunu en az 12 saat (tercihen 24 saat) düşük ateşte pişirin. Tavuk kemikleri için 6-8 saat yeterli olabilir.
  • Pişirme süresinin sonuna yaklaşırken, doğranmış soğan, sarımsak, havuç ve kereviz gibi sebzeleri ekleyin. Baharatları da ekleyebilirsiniz.
  • Piştikten sonra kemik suyunu bir süzgeçten geçirerek sıvıyı ayrı bir kapta toplayın. Katı malzemeleri atabilirsiniz.
  • Kemik suyunuzu buzdolabında saklayabilirsiniz. İsterseniz küçük kaplara bölüp dondurabilirsiniz.
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