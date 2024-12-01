Harvardlı doktor açıkladı: Bu besinler ömrü 30 yıl kısaltıyor

Sağlıklı ve uzun bir yaşam herkesin hayâli. Uzmanlar bunun için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları benimsemenizin altını çiziyor. Sağlıklı yaşamın temelinde sağlıklı beslenme yer alıyor. Harvard’lı profesöre göre bazı besinler ömrünüzden 30 yıl birden çalabilir. Bu besinler vücut için son derece zararlı olduğu için uzak durulması gerekir. İşte sağlıklı ve uzun bir ömür için dikkat etmeniz gerekenler.

Harvardlı doktor açıkladı: Bu besinler ömrü 30 yıl kısaltıyor - 1

Uzun ve sağlıklı yaşamla ilgili bilim insanların araştırmaları devam ediyor. Yaşlanmayı geciktirmek ve her yaşta genç ve sağlık kalmak için dikkat etmeniz gereken bazı ipuçları var. Ünlü Harvard biyoloğu ve araştırmacısı David Sinclair, ömrü uzatan ve yaşlanmayı 30 yıl geçiktiren en önemli 5 kuralı açıkladı.

SAĞLIK HABERLERİ

Harvardlı doktor açıkladı: Bu besinler ömrü 30 yıl kısaltıyor - 2

Daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek, insanlığın yüzyıllardır peşinde olduğu bir hedef. Peki, bu hedefe ulaşmanın sırrı ne? Uzmanlar, uzun yaşamın genetik faktörlerden çok yaşam tarzına bağlı olduğunu belirtiyor.

Harvardlı doktor açıkladı: Bu besinler ömrü 30 yıl kısaltıyor - 3

Bilim insanları uzun ve sağlıklı yaşamla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın yolu şüphesiz ki dengeli ve sağlıklı beslenmekten geçiyor.

Harvardlı doktor açıkladı: Bu besinler ömrü 30 yıl kısaltıyor - 4

Tükettiğiniz her besin vücudunuza olumlu ya da olumsuz olarak yansıyor. Her gün severek tükettiğiniz bazı besinler hızlı yaşlanmanıza ve vücut sağlığınızın bozulmasına neden olabiliyor.

Harvardlı doktor açıkladı: Bu besinler ömrü 30 yıl kısaltıyor - 5

Harvard Tıp Fakültesi Paul F. Glenn Yaşlanma Araştırma Biyolojisi Merkezi’nin eş direktörü ve genetik bölümünde profesör David Sinclair,birçok insanın günlük hayatında sıkça tükettiği beş yiyecekten uzak durmak gerektiğinin altını çiziyor. Sinclair, bu yiyeceklerin biyolojik yaşlanma sürecini hızlandırabileceğini ve dolayısıyla uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ediyor. Hatta bu besinlerin ömrünüzden 30 yıl çalabileceğini söylüyor.

Harvardlı doktor açıkladı: Bu besinler ömrü 30 yıl kısaltıyor - 6

AŞIRI ŞEKER TÜKTİMİ

Corriere Adriatico'da yer alan habere göre David Sinclair'e göre, şeker uzun ve sağlıklı bir yaşamın en büyük düşmanıdır. Sinclair, şekerden kaçınmak için doğal, işlenmemiş gıdalara öncelik verilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, doğal tatlandırıcıların ölçülü bir şekilde tercih edilmesi gerektiğini, şekerli içecekler ve işlenmiş meyve sularından ise kesinlikle kaçınılması gerektiğini belirtiyor.

Harvardlı doktor açıkladı: Bu besinler ömrü 30 yıl kısaltıyor - 7

KARBONHİDRAT AĞIRLIKLI BESLENME

Rafine karbonhidratlar, özellikle beyaz ekmek veya kraker gibi işlenmiş gıdalarda bulunanlar, vücutta şeker benzeri bir etki yaratır. Bu tür karbonhidratlar, kan şekeri seviyelerini hızla artırarak insülin salınımını tetikler ve yaşlanmayı hızlandırabilir. Yapılan bazı araştırmalar, rafine karbonhidrat oranı yüksek diyetlerin kalp hastalığı ve tip 2 diyabet riskini artırdığını göstermektedir.

Harvardlı doktor açıkladı: Bu besinler ömrü 30 yıl kısaltıyor - 8

BİTKİ BAZLI PROTEİNLER UZUN ÖMRÜ DESTEKLİYOR

David Sinclair'in diyetinde, et ve süt tüketiminin önemli ölçüde azaltılması, uzun ömürlülüğü destekleyen bir diğer önemli prensiptir.

Bitki bazlı proteinlerin, özellikle sirtuinler gibi genleri uyararak yaşlanmayı yavaşlatmaya yardımcı olduğu bilinir. Bu nedenle, hayvansal proteinler yerine baklagiller, kuruyemişler, tohumlar ve tofu, tempeh, kinoa gibi bitki bazlı protein kaynaklarına yönelmek önerilir.

Harvardlı doktor açıkladı: Bu besinler ömrü 30 yıl kısaltıyor - 9

KIRMIZI ET TÜKETİMİNE DİKKAT!

Kırmızı et tüketimiyle ilgili yapılan bazı araştırmalar, bu gıdaların kronik hastalık riskini artırabileceğini ortaya koymuştur. Uluslararası Epidemiyoloji Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, yüksek kırmızı et tüketiminin kardiyovasküler hastalıklar ve kanser dahil olmak üzere ölüm riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu göstermektedir.

Harvardlı doktor açıkladı: Bu besinler ömrü 30 yıl kısaltıyor - 10

SÜT ÜRÜNLERİ

Süt ürünleriyle ilgili olarak ise Amerikan Tabipler Birliği Dergisi, yüksek süt ürünü tüketiminin, bu ürünlerde bulunan hormonlar ve büyüme faktörleri nedeniyle belirli kanser türlerinin riskini artırabileceğini belirtmektedir.

Harvardlı doktor açıkladı: Bu besinler ömrü 30 yıl kısaltıyor - 11

İŞLENMİŞ GIDALAR YAŞLANMAYI HIZLANDIRIYOR

Profesör, ultra işlenmiş gıdalardan, katkı maddeleri, koruyucular ve yapay tatlar içeren ürünlerden kaçınılmasını şiddetle tavsiye ediyor. Bu bileşenlerin sağlığı olumsuz etkileyebileceğini ve yaşlanmayı hızlandırabileceğini belirtiyor. Doğal ve minimum düzeyde işlenmiş gıdalara öncelik vermek, bilinmeyen içeriklerden oluşan uzun etiketlere sahip ürünlerden kaçınmak ve taze yiyecekler ile ev yapımı müstahzarları tercih etmek, sağlıklı bir yaşam için çok önemlidir.

Harvardlı doktor açıkladı: Bu besinler ömrü 30 yıl kısaltıyor - 12

AŞIRI ALKOL TÜKETİMİ ZARARLI

Ayrıca, aşırı alkol tüketimi de göz ardı edilmemelidir. Kırmızı şarap, sağlığı geliştiren resveratrol gibi bileşikler içerse de, aşırı alkol alımı zararlı olabilir. Eğer alkol tüketilecekse, kırmızı şarap gibi resveratrol açısından zengin seçeneklerin tercih edilmesi öneriliyor.

Harvardlı doktor açıkladı: Bu besinler ömrü 30 yıl kısaltıyor - 13

EGZERSİZ YAPMAYI ÖNEMSEYİN

Uzman, sağlıklı bir yaşam için diyetin yanı sıra düzenli egzersizin de büyük önem taşıdığını vurguluyor. Haftada üç kez egzersiz yapmayı ve her seans boyunca en az 10 dakika boyunca vücudun sınırlarını zorlamayı öneriyor. Bu tür bir fiziksel stres, sadece kaslarınızı güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda hastalık oranlarını %30 veya daha fazla azaltarak önemli sağlık faydaları sağlar. Uzman, bu düzenli egzersizin, uzun ömürlülük üzerinde de olumlu etkiler yarattığını ve genel sağlık durumunu iyileştirdiğini belirtiyor.

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