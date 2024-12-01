Harvardlı doktor açıkladı: Bu besinler ömrü 30 yıl kısaltıyor

EGZERSİZ YAPMAYI ÖNEMSEYİN

Uzman, sağlıklı bir yaşam için diyetin yanı sıra düzenli egzersizin de büyük önem taşıdığını vurguluyor. Haftada üç kez egzersiz yapmayı ve her seans boyunca en az 10 dakika boyunca vücudun sınırlarını zorlamayı öneriyor. Bu tür bir fiziksel stres, sadece kaslarınızı güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda hastalık oranlarını %30 veya daha fazla azaltarak önemli sağlık faydaları sağlar. Uzman, bu düzenli egzersizin, uzun ömürlülük üzerinde de olumlu etkiler yarattığını ve genel sağlık durumunu iyileştirdiğini belirtiyor.