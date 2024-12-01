Harvardlı doktor açıkladı: Bu besinler ömrü 30 yıl kısaltıyor
Sağlıklı ve uzun bir yaşam herkesin hayâli. Uzmanlar bunun için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları benimsemenizin altını çiziyor. Sağlıklı yaşamın temelinde sağlıklı beslenme yer alıyor. Harvard’lı profesöre göre bazı besinler ömrünüzden 30 yıl birden çalabilir. Bu besinler vücut için son derece zararlı olduğu için uzak durulması gerekir. İşte sağlıklı ve uzun bir ömür için dikkat etmeniz gerekenler.
Uzun ve sağlıklı yaşamla ilgili bilim insanların araştırmaları devam ediyor. Yaşlanmayı geciktirmek ve her yaşta genç ve sağlık kalmak için dikkat etmeniz gereken bazı ipuçları var. Ünlü Harvard biyoloğu ve araştırmacısı David Sinclair, ömrü uzatan ve yaşlanmayı 30 yıl geçiktiren en önemli 5 kuralı açıkladı.