Harvardlı uzman açıkladı: Sabahları yapmak bağırsakları güçlendiriyor

ALIŞKANLIKLARA KADEMELİ BAŞLAMAK

Dr. Sethi, yeni başlayanların önce iki ya da üç alışkanlığı seçerek başlamasını ve zamanla diğerlerini eklemesini tavsiye ediyor.



TUVALETTE AKILLI TELEFON UYARISI



Geçen ay yayınladığı bir yazıda, uzun süre tuvalette oturmanın hemoroid riskini artırabileceğini vurgulayan Sethi, oturma süresinin beş dakikanın altında tutulmasını önerdi. İlginç şekilde sosyal medya kullanıcıları videoyu izlerken genellikle tuvalette olduklarını belirtti. Yapılan araştırmalar, tuvalette akıllı telefon kullanımının hemoroid riskini neredeyse iki kat artırabileceğini ortaya koyuyor.