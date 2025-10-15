Harvardlı uzman açıkladı: Sabahları yapmak bağırsakları güçlendiriyor

Bağırsak sağlığını korumak ve hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunları önlemek için uygulamanız gereken günlük sabah alışkanlıkları var.

ABD’de yaşayan gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, Instagram’da paylaştığı viral bir videoda, bağırsak sağlığını desteklemek için her sabah uyguladığı sekiz alışkanlığı açıkladı. Gönderi, kısa sürede 1.469 beğeni aldı.

Dr. Sethi, 1,3 milyondan fazla takipçisine düzenli olarak sağlık ve beslenme tavsiyeleri veriyor. Videoda, başkalarının da uygulamasını önerdiği alışkanlıkları tek tek gösterdi.

SU İÇEREK GÜNE BAŞLAMAK

Sethi’nin sabah rutini, kahve içmeden önce bir bardak su içmekle başlıyor. Bunun, uyku sırasında kaybedilen sıvıyı geri kazandırdığı ve sindirimi hızlandırdığı belirtiliyor.

SABAH GÜNEŞİNDEN FAYDALANMAK

Doktor, uyanır uyanmaz ilk saat içinde güneş ışığına maruz kalmanın, vücut saatini sıfırladığını ve serotonin seviyelerini artırarak sindirimi desteklediğini söyledi. Uzmanlar, vücut saati ya da sirkadiyen ritmin, uykuyu, hormon salgılarını ve metabolizmayı düzenlediğini hatırlatıyor. Daha önce yapılan araştırmalar, sabah güneş ışığına çıkmanın kortizol seviyelerini dengeleyerek irritabl bağırsak sendromu gibi rahatsızlıkların riskini azaltabileceğini gösteriyor.

DOĞRU NEFES

Kahvaltıdan önce iki ila üç dakika derin karın nefesi almayı alışkanlık haline getiren Sethi, bunun vagus sinirini harekete geçirerek bağırsak-beyin eksenini sakinleştirdiğini belirtti. Vagus siniri, bağırsaktan beyne sinyaller göndererek sindirim ve ruh hali üzerinde etkili oluyor.

LİF AÇISINDAN ZENGİN KAHVALTI

Sethi, kahvaltıda yeşil muz ve yulaf gibi prebiyotik içeren besinleri tercih ediyor. Prebiyotikler, bağırsaktaki sağlıklı bakterilerin büyümesini destekliyor. Ayrıca kahvaltısına protein ve lif ekleyerek kan şekerini dengelemeye ve bağırsak mikrobiyomunu desteklemeye çalışıyor. Meyveli yoğurtlar, sebzeli yumurtalar ve kefir gibi fermente içecekler de bu rutin kapsamında yer alıyor.

YÜRÜYÜŞ

Doktor, yemek yerken ekran kullanmamaya özen gösterdiğini söyledi. Bunun, sindirimi destekleyen parasempatik sistemin daha iyi çalışmasını sağladığını belirtti. Kahvaltı sonrası kısa bir yürüyüş yapmak ise yemek sonrası şişkinliği önlemeye yardımcı oluyor.

ALIŞKANLIKLARA KADEMELİ BAŞLAMAK

Dr. Sethi, yeni başlayanların önce iki ya da üç alışkanlığı seçerek başlamasını ve zamanla diğerlerini eklemesini tavsiye ediyor.

TUVALETTE AKILLI TELEFON UYARISI

Geçen ay yayınladığı bir yazıda, uzun süre tuvalette oturmanın hemoroid riskini artırabileceğini vurgulayan Sethi, oturma süresinin beş dakikanın altında tutulmasını önerdi. İlginç şekilde sosyal medya kullanıcıları videoyu izlerken genellikle tuvalette olduklarını belirtti. Yapılan araştırmalar, tuvalette akıllı telefon kullanımının hemoroid riskini neredeyse iki kat artırabileceğini ortaya koyuyor.

