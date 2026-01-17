Hasta hekim kendi şikayetlerine reflü tanısı koydu, hastalığı toplumda nadir görülen akalazya çıktı

Uzman isim hastanın tedavisinde kullanılan POEM (Peroral Endoskopik Miyotomi) yöntemine ilişkin bilgiler verirken, tanının da ilaçlı yemek borusu filmi, endoskopi ve manometri testlerinin birlikte değerlendirilmesiyle konulduğunu belirtti. Doktor, hastaya uyguladığı POEM yönteminin açık bir cerrahi operasyon olmadığını tamamen ağızdan girilen cerrahi aletlerle yemek borusuna müdahale (endoskopik) edilecek ve kesiksiz bir şekilde yapıldığını açıkladı. Akalazya hastalığının görülme sıklığının yüzbinde 1 veya 5 arasında değiştiğini ve nadir hastalıklar grubunda yer aldığını söyleyen Günay, bahsedilen POEM yönteminin de her merkezde yapılmadığına dikkat çekeren Çoban'ın da bu tedavi için Antalya'dan geldiğini belirtti.

AKALAZYA HASTALIĞI NEDİR?

Tüketilen gıdaların yemek bortusundan mideye geçişinde açılan basınç alanının yeteri kadar gevşeyememesiyle besinler yemek borusunda birikir. Yiyecek ve içeceklerin uzun süre mideye geçişi sağlanamadığı için genellikle mide bulantısı ve kusma belirtileri görülür. Besinlerin ağza gelmesiyle birlikte de akalazya reflü ile karıştırılır. Bu karışığa da farklı tıbbi görüntüleme yöntemleri ile yemek borusu hareketlerinin takip edilmesiyle doğru tanı koymak mümkündür.

Akalazya nadir görülen bir hastalıktır. Genellikle 20'li ve 30'lu yaşlarda görülen bu hastalık yavaş seyreder ve riskli sonuçlar doğurur. Cinsiyet farketmeksizin eşit oranda görülen bu hastalık, ihmal edilmemesi ve tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.