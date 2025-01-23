Hastanelerde influenza yoğunluğu! Vakalar her geçen gün artıyor: Influenza belirtileri neler, nasıl bulaşır?
Son dönemde influenza vakaları arttı. Bu nedenle hastanelerde aciller doldu. Uzmanlar, özellikle düşük aşılama oranlarının influenza vakalarında artışa neden olduğunu söylüyor. İnsanların çoğu herhangi bir tıbbi tedaviye gerek kalmadan 1 hafta içinde iyileşirler. Ama bazı insanlarda hayatı tehdit edebilen ve ölümle sonuçlanabilen komplikasyonlar (zatürre, bronşit, sinüs ve kulak enfeksiyonları ) gelişebilmektedir. Peki, influenza belirtileri neler, nasıl bulaşır?
Hastanelerde influenza yoğunluğu yaşanıyor. Hastaneye üst solunum yolu enfeksiyonu şikâyetiyle başvuran vakaların yüzde 78,3’ünde İnfluenza A virüsü tespit edildi. Sadece ülkemizde değil Avrupa genelinde de artan vakalar hastanelerde yoğunluğa neden oluyor.