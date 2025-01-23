Hastanelerde influenza yoğunluğu! Vakalar her geçen gün artıyor: Influenza belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Gripten korunmada aşı kadar şu önlemleri uygulamak ta önemlidir:



Hasta insanlarla yakın temastan kaçının.



Hastayken, bulaşı önlemek için olabildiğince başkalarıyla teması sınırlandırın, grip benzeri bir hastalığa yakalanmışsanız, tıbbi bakım veya diğer ihtiyaçlar dışında en az 24 saat evde kalmanız önerilir.



Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı bir mendille veya dirseğin içi ile kapatın. Mendil kullandıktan sonra, kapalı bir çöp kutusuna atın ve ellerinizi yıkayın.



Ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkayın. Sabun ve su yoksa, alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın.



Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza kirli ellerle dokunmaktan kaçının. Mikroplar bu şekilde bulaşır.



Grip gibi mikroplarla kontamine olabilecek yüzeyleri ve nesneleri temizleyin ve dezenfekte edin.