Hastanelerde influenza yoğunluğu! Vakalar her geçen gün artıyor: Influenza belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Son dönemde influenza vakaları arttı. Bu nedenle hastanelerde aciller doldu. Uzmanlar, özellikle düşük aşılama oranlarının influenza vakalarında artışa neden olduğunu söylüyor. İnsanların çoğu herhangi bir tıbbi tedaviye gerek kalmadan 1 hafta içinde iyileşirler. Ama bazı insanlarda hayatı tehdit edebilen ve ölümle sonuçlanabilen komplikasyonlar (zatürre, bronşit, sinüs ve kulak enfeksiyonları ) gelişebilmektedir. Peki, influenza belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Hastanelerde influenza yoğunluğu! Vakalar her geçen gün artıyor: Influenza belirtileri neler, nasıl bulaşır? - 1

Hastanelerde influenza yoğunluğu yaşanıyor. Hastaneye üst solunum yolu enfeksiyonu şikâyetiyle başvuran vakaların yüzde 78,3’ünde İnfluenza A virüsü tespit edildi. Sadece ülkemizde değil Avrupa genelinde de artan vakalar hastanelerde yoğunluğa neden oluyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Hastanelerde influenza yoğunluğu! Vakalar her geçen gün artıyor: Influenza belirtileri neler, nasıl bulaşır? - 2

İNFLUENZA NEDİR?

İnfluenza, başlıca burun, boğaz, bronşlar ve bazen akciğerleri etkileyen, hafif veya ağır bir seyir gösterebilen, bulaşıcı viral bir hastalıktır. A, B, C olmak üzere 3 tip influenza virüsü vardır.

Hastanelerde influenza yoğunluğu! Vakalar her geçen gün artıyor: Influenza belirtileri neler, nasıl bulaşır? - 3

İNFLUENZA BULAŞMA YOLLARI 

Grip, hasta bir insanın öksürük ve hapşırıkla havaya attığı enfekte partiküllerin sağlam insanlar tarafından solunum yoluyla alınmasıyla bulaşır. Kirli ellerle de yayılım mümkündür. Kalabalık ortamlarda kolayca insandan insana geçiş gösterir. Ilıman bölgelerde kışın yıllık salgınlar meydana getirir.

Hastanelerde influenza yoğunluğu! Vakalar her geçen gün artıyor: Influenza belirtileri neler, nasıl bulaşır? - 4

İNFLUENZA BELİRTİLERİ

Mevsimsel grip yaklaşık 2 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan ani başlangıçlı yüksek ateş(bütün grip hastalarında ateş olmayabilir), öksürük (genellikle kuru), baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı, ciddi halsizlik, yorgunluk, titreme, bazen ishal ve kusma ile karakterizedir.

Hastanelerde influenza yoğunluğu! Vakalar her geçen gün artıyor: Influenza belirtileri neler, nasıl bulaşır? - 5

Öksürük ağır olabilir ve 2 hafta ya da daha uzun süre devam edebilir. İnsanların çoğu herhangi bir tıbbi tedaviye gerek kalmadan 1 hafta içinde iyileşirler. Ama bazı insanlarda hayatı tehdit edebilen ve ölümle sonuçlanabilen komplikasyonlar (zatürre, bronşit, sinüs ve kulak enfeksiyonları ) gelişebilmektedir. Küçük çocuklar, 65 yaş ve üzeri insanlar, hamileler ve kronik hastalığı olanlar (astım, diyabet, kalp hastalıkları gibi) bu kapsamdadır. Kronik sağlık problemleri kötüleşebilir, astımlı hastalarda griple tetiklenen astım atakları, kronik konjestif kalp yetmezliği bulunan hastalarda durumlarının ağırlaşması söz konusu olabilir.

Hastanelerde influenza yoğunluğu! Vakalar her geçen gün artıyor: Influenza belirtileri neler, nasıl bulaşır? - 6

İNFLUENZADAN KORUNMA YOLLARI

Hastalıktan ve/veya ciddi sonuçlardan korunmanın en etkili yolu aşılanmadır. Güvenli ve etkili aşılar mevcuttur ve 60 yıldan fazla zamandır kullanılmaktadır. İnfluenza virüsleri sürekli değişim gösterirler. Aşıda bulunan virüsler, dolaşımdaki virüslerle iyi eşleştiği zaman aşı çok etkili olur. Aşının, grip mevsimi başlamadan, Ekim ayı sonuna kadar yaptırılmış olması önerilir. Yaşlılarda aşı hastalıktan korumada daha az etkili olabilir ancak hastalığın şiddetini, komplikasyonlarını ve ölümü azaltabilir. Aşı, ciddi komplikasyonlar açısından yüksek risk grubunda yer alan insanlar, bu insanların bakımıyla ilgilenen ve birlikte yaşayan insanlar için özellikle önemlidir.

Hastanelerde influenza yoğunluğu! Vakalar her geçen gün artıyor: Influenza belirtileri neler, nasıl bulaşır? - 7

KİMLER AŞI OLMALI?

Dünya Sağlık Örgütünün yıllık aşılanmayı önerdiği gruplar: Gebeliğin herhangi bir aşamasındaki hamileler, 6 ay – 5 yaş arası çocuklar, 65 yaş ve üzeri yetişkinler, Kronik sağlık sorunları olanlar, Sağlık çalışanları.

Hastanelerde influenza yoğunluğu! Vakalar her geçen gün artıyor: Influenza belirtileri neler, nasıl bulaşır? - 8

Gripten korunmada aşı kadar şu önlemleri uygulamak ta önemlidir:

Hasta insanlarla yakın temastan kaçının.

Hastayken, bulaşı önlemek için olabildiğince başkalarıyla teması sınırlandırın, grip benzeri bir hastalığa yakalanmışsanız, tıbbi bakım veya diğer ihtiyaçlar dışında en az 24 saat evde kalmanız önerilir.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı bir mendille veya dirseğin içi ile kapatın. Mendil kullandıktan sonra, kapalı bir çöp kutusuna atın ve ellerinizi yıkayın.

Ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkayın. Sabun ve su yoksa, alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın.

Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza kirli ellerle dokunmaktan kaçının. Mikroplar bu şekilde bulaşır.

Grip gibi mikroplarla kontamine olabilecek yüzeyleri ve nesneleri temizleyin ve dezenfekte edin.

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