Hava kirliliği corona virüs ölümlerini 20 kat artırıyor

ÜLKELER HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN ÖNLEM ALMALI

Diğer bir ekip üyesi olan Xiao Wu ise, “Bu bilgiler, hava kirliliğine maruz kalan şehirleri önlemler almaya ve Covid-19'un kötü sonuçlarını azaltmak için ekstra tahsis edilmesine yardımcı olabilir. Aşı bulma umutlarımıza rağmen Covid-19'un uzun bir süre hayatımızın bir parçası olması muhtemel. Bu yüzden Covid-19’dan ölümleri azaltmak ve kendimizi hava kirliliğinden korumak için ek önlemler almalıyız.”