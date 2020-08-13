Hava kirliliği küresel yaşam süresini en az iki yıl kısaltıyor

ntv.com.tr 13.08.2020 - 14:16
ABD’de yer alan Chicago Üniversitesi Enerji Politikaları Enstitüsü tarafından yayımlanan Hava Kalitesi Yaşam Endeksi (AQLI) raporunda hava kirliliğinin son 20 yılda küresel olarak yaşam beklentisini en az iki yıl düşürdüğü belirtildi.
Hava kirliliği oranı, trafik, şantiyeler, yanan fosil yakıtlar ve diğer kaynaklar tarafından oluşturulan havadaki katı ve sıvı partiküllerin bir karışımı analiz edilerek belirleniyor.
Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü müdürü ekonomist Michael Greenstone'a göre sorun, ilgili hükümetler tarafından kaydedilen ilerlemenin diğer ülkelerdeki hava kirliliğinin kötüleşmesi ile dengelenmesinden kaynaklanıyor.
Çin 2013'ten bu yana partikül kirliliğini yaklaşık yüzde 40 oranında azalttı. Greenstone, eğer Çin hükümetinin çabaları devam ederse vatandaşlarının yaklaşık iki yıl daha uzun yaşamayı bekleyebileceğini söyledi.
Ancak dünya nüfusunun dörtte birine ev sahipliği yapan Bangladeş, Hindistan, Nepal ve Pakistan'da hava kirlilik seviyeleri son 20 yılda yüzde 44 arttı. Greenstone, bu ülkelerin sakinlerinin yaşam beklentilerinin ortalma beş yıl azaldığını açıkladı.
Greenstone, “Covid-19'a benzer bir şekilde hava kirliliğinin ciddiyetini benzer bir güçle kucaklamak, dünya çapında milyarlarca insanın daha uzun ve daha sağlıklı yaşamlar sürmesine izin verecektir" ifadelerini kullandı.
Ancak, hava kalitesini iyileştirmeye yönelik küresel çabalar hedefin çok gerisinde kalıyor: Exeter Üniversitesi'nden yakın tarihli bir farklı bir rapora göre ise, dünyanın yarısından fazlası artan miktarda hava kirliliğine maruz kalıyor.
Araştırmacılar, 2010 ile 2016 yılları arasında dünya çapındaki hava kalitesi eğilimlerini ölçtüler ve bunu uydu görüntüleriyle birleştirerek tek tek ülkeler ve bölgeler için yıllık hava kalitesi profillerini oluşturdu. Buna göre toplamda, dünya nüfusunun yüzde 55,3'ü altı yıllık zaman diliminde artan hava kirliliğine maruz kaldı. Bazı bölgeler ise artık partikül madde için güvenlik seviyelerinin beş kat üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Öte yandan, dünya genelinde uygulanan corona virüs karantinaları hava kalitesinde bazı iyileştirmelere yol açtı, ancak insanlar için en zararlı iki kirletici olan partikül madde ve ozon üzerindeki etki minimum düzeyde kaldı. Dahası, hava kalitesinin düşük olduğu bölgelerde yaşayan insanların corona virüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğu görüldü.