Hava kirliliği küresel yaşam süresini en az iki yıl kısaltıyor

DÜNYANIN YARISI DÜZENLİ OLARAK HAVA KİRLİLİĞİNE MARUZ KALIYOR

Araştırmacılar, 2010 ile 2016 yılları arasında dünya çapındaki hava kalitesi eğilimlerini ölçtüler ve bunu uydu görüntüleriyle birleştirerek tek tek ülkeler ve bölgeler için yıllık hava kalitesi profillerini oluşturdu. Buna göre toplamda, dünya nüfusunun yüzde 55,3'ü altı yıllık zaman diliminde artan hava kirliliğine maruz kaldı. Bazı bölgeler ise artık partikül madde için güvenlik seviyelerinin beş kat üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Öte yandan, dünya genelinde uygulanan corona virüs karantinaları hava kalitesinde bazı iyileştirmelere yol açtı, ancak insanlar için en zararlı iki kirletici olan partikül madde ve ozon üzerindeki etki minimum düzeyde kaldı. Dahası, hava kalitesinin düşük olduğu bölgelerde yaşayan insanların corona virüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğu görüldü.