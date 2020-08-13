Hava kirliliği küresel yaşam süresini en az iki yıl kısaltıyor

Dünya çapında hava kalitesini iyileştirme çabalarına rağmen, hava kirliliği küresel yaşam beklentisini azaltmaya devam ediyor. Hava Kalitesi Yaşam Endeksi (AQLI) raporunda hava kirliliğinin beklenen yaşam süresini küresel olarak en az 2 yıl, Bangladeş, Hindistan, Nepal ve Pakistan’da ise beş yıl kısalttığı açıklandı. Bununla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, dış hava kirliliği nedeniyle her yıl 4,2 milyon insanın öldüğü tahmin ediliyor, bu da onu insan sağlığı için sigara, AIDS ve tüberkülozdan daha büyük bir tehdit haline getiriyor.

ntv.com.tr 13.08.2020 - 14:16

Hava kirliliği küresel yaşam süresini en az iki yıl kısaltıyor - 1

KÜRESEL YAŞAM BEKLENTİSİ SON 20 YILDA 2 SENE AZALDI

ABD’de yer alan Chicago Üniversitesi Enerji Politikaları Enstitüsü tarafından yayımlanan Hava Kalitesi Yaşam Endeksi (AQLI) raporunda hava kirliliğinin son 20 yılda küresel olarak yaşam beklentisini en az iki yıl düşürdüğü belirtildi.

Hava kirliliği küresel yaşam süresini en az iki yıl kısaltıyor - 2

Hava kirliliği oranı, trafik, şantiyeler, yanan fosil yakıtlar ve diğer kaynaklar tarafından oluşturulan havadaki katı ve sıvı partiküllerin bir karışımı analiz edilerek belirleniyor.

Hava kirliliği küresel yaşam süresini en az iki yıl kısaltıyor - 3

GELİŞMİŞ ÜLKEDE HAVA KALİTESİNİN İYİLEŞMESİ, GELİŞMEMİŞ OLANDA KİRLENMESİ ANLAMINA GELİYOR

Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü müdürü ekonomist Michael Greenstone'a göre sorun, ilgili hükümetler tarafından kaydedilen ilerlemenin diğer ülkelerdeki hava kirliliğinin kötüleşmesi ile dengelenmesinden kaynaklanıyor.

Hava kirliliği küresel yaşam süresini en az iki yıl kısaltıyor - 4

Çin 2013'ten bu yana partikül kirliliğini yaklaşık yüzde 40 oranında azalttı. Greenstone, eğer Çin hükümetinin çabaları devam ederse vatandaşlarının yaklaşık iki yıl daha uzun yaşamayı bekleyebileceğini söyledi. 

Hava kirliliği küresel yaşam süresini en az iki yıl kısaltıyor - 5

DÜNYA NÜFUSUNUN 4'TE BİRİNDE YAŞAM SÜRESİ 5 YIL DAHA DÜŞÜK

Ancak dünya nüfusunun dörtte birine ev sahipliği yapan Bangladeş, Hindistan, Nepal ve Pakistan'da hava kirlilik seviyeleri son 20 yılda yüzde 44 arttı. Greenstone, bu ülkelerin sakinlerinin yaşam beklentilerinin ortalma beş yıl azaldığını açıkladı.

Hava kirliliği küresel yaşam süresini en az iki yıl kısaltıyor - 6

"HAVA KİRLİLİĞİ, COVİD-19 GİBİ CİDDİYETLE ELE ALINMALI"

Greenstone, “Covid-19'a benzer bir şekilde hava kirliliğinin ciddiyetini benzer bir güçle kucaklamak, dünya çapında milyarlarca insanın daha uzun ve daha sağlıklı yaşamlar sürmesine izin verecektir" ifadelerini kullandı.

Ancak, hava kalitesini iyileştirmeye yönelik küresel çabalar hedefin çok gerisinde kalıyor: Exeter Üniversitesi'nden yakın tarihli bir farklı bir rapora göre ise,  dünyanın yarısından fazlası artan miktarda hava kirliliğine maruz kalıyor.

Hava kirliliği küresel yaşam süresini en az iki yıl kısaltıyor - 7

DÜNYANIN YARISI DÜZENLİ OLARAK HAVA KİRLİLİĞİNE MARUZ KALIYOR

Araştırmacılar, 2010 ile 2016 yılları arasında dünya çapındaki hava kalitesi eğilimlerini ölçtüler ve bunu uydu görüntüleriyle birleştirerek tek tek ülkeler ve bölgeler için yıllık hava kalitesi profillerini oluşturdu. Buna göre toplamda, dünya nüfusunun yüzde 55,3'ü altı yıllık zaman diliminde  artan hava kirliliğine maruz kaldı. Bazı bölgeler ise artık partikül madde için güvenlik seviyelerinin beş kat üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Öte yandan, dünya genelinde uygulanan corona virüs karantinaları hava kalitesinde bazı iyileştirmelere yol açtı, ancak insanlar için en zararlı iki kirletici olan partikül madde ve ozon üzerindeki etki minimum düzeyde kaldı. Dahası, hava kalitesinin düşük olduğu bölgelerde yaşayan insanların  corona virüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğu görüldü.

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