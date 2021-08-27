Hava kirliliği ruhsal hastalıkları büyük oranda artırıyor

27.08.2021 - 15:43
Hava kirliliğine bağlı rahatsızlıkların artışı sağlık sistemi için de fazladan bir yük anlamına geliyor. Newbury’nin araştırmasında belirtildiğine göre, hava kirliliğindeki küçük bir düşüş bile İngiltere’nin ulusal sağlık sisteminin yılda on milyonlarca pound tasarruf etmesi demek.
Dünya Bankası verilerine göre, hava kirliliğinin kalp ve akciğer rahatsızlıklarına sebep olması küresel ekonomiye 5 trilyon dolara mâl oluyor.Uzmanlar araştırmaları soruna dikkat çekmesi açısından olumlu bulmakla beraber, insanların hava kirliliğinden kaçmasının kolay olmadığına ve daha kapsayıcı önlemler alınması gerektiğine dikkat çektiler.
Avrupa Kardiyoloji Topluluğu’nun 2021’deki kongresinde paylaşılan bilgilerde ise, insan sağlığı için oluşan bu tehditleri önlemede ambulans modellemeleri ve uyarı sistemlerinin devreye girmesinin önemli olduğu aktarıldı.