Hava kirliliği ruhsal hastalıkları büyük oranda artırıyor

HAVA KİRLİLİĞİ ARTTIKÇA RUHSAL RAHATSIZLIKLAR ARTIYOR Bristol Ünivesitesi’nden araştırmacı Joanne Newbury’nin Londra’da 13 bin kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, havadaki nitrojendioksit seviyesindeki en ufak artış bile insanların ruhsal tedavi ihtiyacını yüzde 32 artırıyor. Gelişmiş ülkelerdeki pek çok büyük şehir için geçerli olan bu bulgular, hava kirliliğinin azaltılmasının milyonlarca insanın sağlığı için önemini hatırlattı.