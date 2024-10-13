Hayat kurtaran oyun! Kızının kolu göğsüne çarpınca kanser olduğunu öğrendi

İstanbul'da yaşayan Çiğdem Telli, kızıyla oyun oynadığı sırada, çocuğunun dirseğinin çarpması sonucu göğsünde bir kitle fark etti. Doktora başvuran Telli'nin göğsünde tümör olduğunu öğrendi. Telli, bir yıl süren kemoterapi ve tedavinin ardından meme kanserini yenmeyi başardı.

Hayat kurtaran oyun! Kızının kolu göğsüne çarpınca kanser olduğunu öğrendi - 1

Çiğdem Telli 1 yıl önce kızıyla oynarken, kızının dirseğine çarpmasıyla göğsünde bir ağrı yaşadı. Bunun üzerine eliyle yaptığı kontrolde kitle fark eden Telli, doktora gittiğinde göğsünde olduğunu öğrendi.

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Hayat kurtaran oyun! Kızının kolu göğsüne çarpınca kanser olduğunu öğrendi - 2

Kemoterapiye başlayan Telli, saçlarını kaybetmeye başladığını ve kabullenme sürecinin zorluklarını anlattı.

Hayat kurtaran oyun! Kızının kolu göğsüne çarpınca kanser olduğunu öğrendi - 3

Çiğdem Telli, doğru tedavi, düzenli spor, moral motivasyon ile kanseri yendi. Telli, "Kızım benim kurtarıcım oldu. Onun sayesinde erken teşhis koyarak, tümörü erken fark ettik. Daha sonra hastaneye başvurdum. Doktorlarımız tümörün kanser olduğunu söylediler. Sürecim böyle başladı. 16 kürlük bir kemoterapi gördüm. Bununla birlikte akıllı ilaçlarım başladı. Erken tanı sayesinde bir sene içinde meme kanserini yendim." dedi.

Hayat kurtaran oyun! Kızının kolu göğsüne çarpınca kanser olduğunu öğrendi - 4

Hastalığı yenmedeki en önemli aşamanın kabullenme aşaması olduğunu söyleyen Telli, "Ben kitleyi erken fark ettim ama kadınlar işi şansa bırakmasın, ayda bir kendilerini elle muayene etsinler. Senede bir kez de mamografi çekebilirler. Kanser güçlü değil, güçlü olan bizleriz. Erken teşhis çok önemli." dedi.

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