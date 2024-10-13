Hayat kurtaran oyun! Kızının kolu göğsüne çarpınca kanser olduğunu öğrendi
İstanbul'da yaşayan Çiğdem Telli, kızıyla oyun oynadığı sırada, çocuğunun dirseğinin çarpması sonucu göğsünde bir kitle fark etti. Doktora başvuran Telli'nin göğsünde tümör olduğunu öğrendi. Telli, bir yıl süren kemoterapi ve tedavinin ardından meme kanserini yenmeyi başardı.
Çiğdem Telli 1 yıl önce kızıyla oynarken, kızının dirseğine çarpmasıyla göğsünde bir ağrı yaşadı. Bunun üzerine eliyle yaptığı kontrolde kitle fark eden Telli, doktora gittiğinde göğsünde olduğunu öğrendi.