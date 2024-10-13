Hayat kurtaran oyun! Kızının kolu göğsüne çarpınca kanser olduğunu öğrendi

Hastalığı yenmedeki en önemli aşamanın kabullenme aşaması olduğunu söyleyen Telli, "Ben kitleyi erken fark ettim ama kadınlar işi şansa bırakmasın, ayda bir kendilerini elle muayene etsinler. Senede bir kez de mamografi çekebilirler. Kanser güçlü değil, güçlü olan bizleriz. Erken teşhis çok önemli." dedi.