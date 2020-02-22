Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 300'ü geçti (Corona virüste son durum)

NTV 22.02.2020 - 06:40 | Son Güncelleme : 22.02.2020 - 07:23
Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 300'ü geçti. Vaka sayısı 77 bini aştı. Bu arada Avrupa'da corona virüs nedeniyle ikinci ölüm haberi geldi İtalya'dan geldi.
Virüs nedeniyle Çin dışında de ölümler artıyor. İtalya'da hayatını kaybeden 78 yaşındaki emekli duvar ustası, corona virüs testleri pozitif çıkmış 2 kişiden biriydi. 10 gündür hastanede tedavi görüyordu.
Ülkenin kuzeyinde bir süredir test ve tetkikleri devam eden 17 kişide coronavirüs olduğu da kesinleşti.
İtalya sağlık bakanı, aldıkları önlemler kapsamında; 10 yerleşimde tüm kamu etkinlikleri ve okul faaliyetlerinin bir hafta süreyle askıya alındığını duyurdu.
Diğer yandan, Brüksel’de bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi çıkışında basınına konuşan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Yeni vakalar olmasına rağmen durum kontrol altında. Halkımız endişelenmemeli. Bir planımız var ve onu uyguluyoruz." ifadesini kullandı.
Conte, Brüksel’deki zirvenin ardından gece yarısı acil durum değerlendirmesi için Roma'da Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne giderken, burada yaptığı açıklamada ise "Gerekli tüm önlemler alındı, gerekirse başka önlemler de almaya hazırız." dedi.
Ölümcül virüs, İran'dan sonra İsrail ve Lübnan'a da sıçradı. Her iki ülkede de ilk kez corona virüs vakası görüldü. İran'dan lübnan'a giden bir kadında virüse rastlandığı, kadının Beyrut'ta karantina altına alındığı belirtildi.
İsrail sağlık bakanlığı ise Japonya'da 14 gün boyunca karantinada kalan yolcu gemisinden tahliye edilip Israil'e dönen bir kadında virüs görüldüğünü açıkladı.
Yolcu gemisinden tahliye edilen diğer 10 Israillide ise virüs çıkmadı.
İran'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Başkent tahran'ın yanı sıra Kum ve Gilan gibi kentlerde de corona virüs görüldü.
İran Sağlık Bakanlığı virüsün tüm şehirlere yayılmış olmasının muhtemel olduğunu açıkladı.
Irak, koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapattı.
Çin dışında en çok virüs vakasının görüldüğü Güney Kore'de ise virüsten bir kişi daha hayatını kaybetti.
Virüsün yayılmasını kontrol altına almak için önlemler artırıldı.
Ülkenin güneyindeki Daegu ve Cheongdo şehirleri özel bakım bölgeleri ilan edildi.
2 şehirdeki bazı askerlerde corona virüs görülmesinin ardından tüm askeri üsler kapatıldı.