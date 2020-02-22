Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 300'ü geçti (Corona virüste son durum)

Virüs nedeniyle Çin dışında de ölümler artıyor. İtalya'da hayatını kaybeden 78 yaşındaki emekli duvar ustası, corona virüs testleri pozitif çıkmış 2 kişiden biriydi. 10 gündür hastanede tedavi görüyordu.



Ülkenin kuzeyinde bir süredir test ve tetkikleri devam eden 17 kişide coronavirüs olduğu da kesinleşti.

İtalya sağlık bakanı, aldıkları önlemler kapsamında; 10 yerleşimde tüm kamu etkinlikleri ve okul faaliyetlerinin bir hafta süreyle askıya alındığını duyurdu.

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