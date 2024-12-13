Hazımsızlığa iyi gelen 7 rahatlatıcı bitki: Bağırsakları çalıştırıyor, karaciğeri toksinlerden arındırıyor

MEYAN KÖKÜ ÇAYI

Meyan kökü, bağırsak sağlığını desteklerken bitki çaylarına doğal olarak tatlı bir tat katar. Yüzyıllardır bir çare olarak kullanılmış olup, asit reflüsünü ve mide ekşimesini etkili bir şekilde yatıştırırken karaciğeri toksinlerden korur. Meyan kökü çayı mide astarını yatıştırır ve bu da tahriş veya iltihabı olanlar için uygun hale getirir. Meyan kökünü süzmeden önce yaklaşık 10 dakika suda kaynatın.