Hazımsızlık ve şişkinliğin doğal çözümü: Yemeklerden önce bir yudum içmek mideyi rahatlatıyor

DAHA İYİ BİR AĞIZ SAĞLIĞI

Ağız gargarası ve diş macununun sıklıkla nane yaprakları içermesinin sağlam bir nedeni var. İçerdikleri güçlü antibakteriyel ve iltihap önleyici özellikler, ağız bakterilerine karşı savaşta yardımcı olabilir, kötü nefesi azaltabilir ve hatta diş etlerini koruyabilir. Ağzınızı ferahlatmanın bir diğer doğal yolu da taze nane yaprakları çiğnemektir.



Birkaç taze nane yaprağı çiğneyerek veya soğuk bir içecek yapmak için suya ekleyerek kullanın. Nane yapraklarını suda kaynatarak, suyunu süzerek ve daha güçlü bir gargara tercih ederseniz soğutulmuş sıvı ile çalkalayarak doğal bir gargara yapabilirsiniz.