Hazır yemeklerle ilgili çarpıcı araştırma: Üç büyük öldürücü hastalıktan ölme olasılığını %23 artırıyor
İşlenmiş gıdaların insan sağlığına etkilerinin incelendiği kapsamlı araştırmada endişe verici sonuçlar alındı. Araştırmaya göre, üç büyük öldürücü hastalıktan ölme olasılığını %23 artırıyor. Sonuçların işlenmiş gıdaların zararları konusunda son dönemde yapılan araştırmaları teyit ettiği vurgulandı.
İşlenmiş gıdaların insan sağlığına etkilerinin incelendiği kapsamlı araştırmada endişe verici sonuçlar alındı. Araştırmaya göre, üç büyük öldürücü hastalıktan ölme olasılığını %23 artırıyor.
Hazır yemekler gibi aşırı işlenmiş gıdalar (AİG) tüketen kişilerin, Parkinson hastalığından ölme olasılığının yaklaşık %25 daha fazla olduğu, 400.000'den fazla kişiyi kapsayan bir çalışma tarafından ortaya kondu.