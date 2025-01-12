Hazır yemeklerle ilgili çarpıcı araştırma: Üç büyük öldürücü hastalıktan ölme olasılığını %23 artırıyor

İşlenmiş gıdaların insan sağlığına etkilerinin incelendiği kapsamlı araştırmada endişe verici sonuçlar alındı. Araştırmaya göre, üç büyük öldürücü hastalıktan ölme olasılığını %23 artırıyor. Sonuçların işlenmiş gıdaların zararları konusunda son dönemde yapılan araştırmaları teyit ettiği vurgulandı.

Hazır yemeklerle ilgili çarpıcı araştırma: Üç büyük öldürücü hastalıktan ölme olasılığını %23 artırıyor - 1

İşlenmiş gıdaların insan sağlığına etkilerinin incelendiği kapsamlı araştırmada endişe verici sonuçlar alındı. Araştırmaya göre, üç büyük öldürücü hastalıktan ölme olasılığını %23 artırıyor.

Hazır yemekler gibi aşırı işlenmiş gıdalar (AİG) tüketen kişilerin, Parkinson hastalığından ölme olasılığının yaklaşık %25 daha fazla olduğu, 400.000'den fazla kişiyi kapsayan bir çalışma tarafından ortaya kondu.


SAĞLIK HABERLERİ

Hazır yemeklerle ilgili çarpıcı araştırma: Üç büyük öldürücü hastalıktan ölme olasılığını %23 artırıyor - 2

Abur cubur yiyenlerin, felç veya kalp krizinden hayatta kalma olasılığı da yaklaşık %10 daha azdı.

Temel sağlık durumu ne olursa olsun, aşırı işlenmiş gıda tüketmek, erken ölüm riskini %4 artırdı.

Ancak, bir kişinin günlük abur cubur tüketiminin bir kısmını meyve ve sebzelerle değiştirmek, tüm nedenlerden ölüm riskini %6 oranında azaltabilir.

Hazır yemeklerle ilgili çarpıcı araştırma: Üç büyük öldürücü hastalıktan ölme olasılığını %23 artırıyor - 3

Çalışma, 35 ila 74 yaşları arasındaki 400.000'den fazla Avrupalıyı, dokuz ülkede yaklaşık 16 yıl boyunca takip etti ve onların diyetlerini ve sağlık sonuçlarını izledi.

The Lancet Regional Health – Europe dergisinde yazan araştırmacılar,"İşlenmemiş/az işlenmiş gıdaların tüketiminin teşvik edilmesi ve aşırı işlenmiş gıdaların diyet önerilerinde engellenmesi, sağlık için faydalı olabilir," diye yazdılar.

Hazır yemeklerle ilgili çarpıcı araştırma: Üç büyük öldürücü hastalıktan ölme olasılığını %23 artırıyor - 4

BU GIDALAR HIZLA KANA KARIŞIYOR

Bu gıdalar genellikle birden fazla endüstriyel işlemden geçer; araştırmalar, bu işlemlerin gıdaların fiziksel yapısını bozduğunu ve bu durumun gıdaların hızla kana karışmasını sağladığını ortaya koymuştur.

Bu da kan şekerini artırır, tokluk hissini azaltır ve "yararlı" bakteriler topluluğunu tahrip eder.


Hazır yemeklerle ilgili çarpıcı araştırma: Üç büyük öldürücü hastalıktan ölme olasılığını %23 artırıyor - 5

Besin olmayan tatlandırıcılar, modifiye nişastalar, sakızlar ve emülgatörler gibi gıda katkı maddeleri, bağırsak iltihabı ve kalp krizi ile felç riskini artırabilecek şekilde gıdalara hormonel yanıtlar ile ilişkilendirilmiştir.

Hazır yemeklerle ilgili çarpıcı araştırma: Üç büyük öldürücü hastalıktan ölme olasılığını %23 artırıyor - 6

ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 23 DAHA YÜKSEK

Son bulgularda en dikkat çekici olan, aşırı işlenmiş gıda (AİG) tüketenlerde Parkinson hastalığından ölüm riskinin %23 oranında daha yüksek olmasıydı. 

Parkinson, beyindeki sinir hücrelerinin ölmesine yol açarak hareket problemlerine neden olan bir hastalıktır ve doğrudan ölümle sonuçlanmaz.

Ancak, bu durum vücuda büyük bir yük bindirir ve bu da kişiyi ölümcül enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakır. Felçten ölüm olasılığı %11 oranında artarken, kalp hastalığı gibi kardiyovasküler sorunlardan ölüm oranı ise %5 ile %9 arasında yükseldi.

Hazır yemeklerle ilgili çarpıcı araştırma: Üç büyük öldürücü hastalıktan ölme olasılığını %23 artırıyor - 7

Bu sonuçlar, araştırmacıların katılımcıların alkol tüketimini sonuçlardan hariç tutmalarına rağmen tutarlı kaldı.

Ancak, ekip, AİG tüketimi ile kanser ve Alzheimer hastalığından ölüm riskinin artışı arasında herhangi bir bağlantı bulamadı.
Çalışmanın ayrı bir kısmı da, insanların tükettikleri AİG'lerin sadece %10'unu taze meyve ve sebzeler gibi işlenmemiş gıdalarla değiştirmelerinin ne gibi bir etki yaratacağını hesapladı.

Hazır yemeklerle ilgili çarpıcı araştırma: Üç büyük öldürücü hastalıktan ölme olasılığını %23 artırıyor - 8

Bu değişiklik, Parkinson'dan ölüm riskini %22, sindirim hastalıklarından ölüm riskini %18, felçten ölüm riskini %13 ve kalp sorunlarından ölüm riskini ise %11 ile %12 oranında azalttı.

Çalışma, 428.728 kişiden elde edilen verilere dayalıydı, bunların çoğunluğu (%70) kadınlardı.

Hazır yemeklerle ilgili çarpıcı araştırma: Üç büyük öldürücü hastalıktan ölme olasılığını %23 artırıyor - 9

AŞIRI İŞLENMİŞ GIDALARIN EN ÇOK TÜKETİLDİĞİ ÜLKELER

Birleşik Krallık ikinci sırada yer alırken, İngilizlerin yediği gıdaların neredeyse beşte biri AİG türünde, Almanya ise %17 ile üçüncü sırada yer aldı.

Buna karşın, Fransa, tüketilen gıdaların yalnızca %7'sinin AİG olduğu en düşük AİG tüketimine sahip ülke olarak kaydedildi, ardından %8 ile İspanya ve %10 ile İtalya geliyor.

Hazır yemeklerle ilgili çarpıcı araştırma: Üç büyük öldürücü hastalıktan ölme olasılığını %23 artırıyor - 10

Benzer araştırmalar gibi, son çalışmanın sonuçları gözlemseldir, yani AİG'lerin herhangi bir sağlık sonucu için doğrudan sorumlu olup olmadığı kanıtlanamaz.

Hazır yemeklerle ilgili çarpıcı araştırma: Üç büyük öldürücü hastalıktan ölme olasılığını %23 artırıyor - 11

Katılımcıların diyetine dair veriler yalnızca çalışmanın başında kaydedildi, bu da onların diyetlerini sonradan değiştirmiş olabileceklerini ve bunun sonuçları etkileyebileceğini gösteriyor.

Hazır yemeklerle ilgili çarpıcı araştırma: Üç büyük öldürücü hastalıktan ölme olasılığını %23 artırıyor - 12

32 SAĞLIK SORUNUYLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

Son çalışma, geçen yıl yapılan büyük bir incelemenin ardından geldi; bu inceleme, çok fazla AİG tüketmenin kanser, tip 2 diyabet ve zihinsel sağlık sorunları dahil olmak üzere 32 sağlık sorunuyla ilişkilendirildiğini bulmuştu.

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