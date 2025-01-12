Hazır yemeklerle ilgili çarpıcı araştırma: Üç büyük öldürücü hastalıktan ölme olasılığını %23 artırıyor

ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 23 DAHA YÜKSEK

Son bulgularda en dikkat çekici olan, aşırı işlenmiş gıda (AİG) tüketenlerde Parkinson hastalığından ölüm riskinin %23 oranında daha yüksek olmasıydı.



Parkinson, beyindeki sinir hücrelerinin ölmesine yol açarak hareket problemlerine neden olan bir hastalıktır ve doğrudan ölümle sonuçlanmaz.



Ancak, bu durum vücuda büyük bir yük bindirir ve bu da kişiyi ölümcül enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakır. Felçten ölüm olasılığı %11 oranında artarken, kalp hastalığı gibi kardiyovasküler sorunlardan ölüm oranı ise %5 ile %9 arasında yükseldi.



