Hedefinde çocuklar var. Damlacık yoluyla bulaşıyor ciğere yerleşiyor, ölüme bile götürüyor
11.04.2026 08:25
NTV - Haber Merkezi
RSV virüsünün hedefinde çocuklar var. Klasik belirtiler gösteren virüs kısa sürede ciğere yerleşiyor. Uzmanlar zamanında tedavi edilmezse ölüme bile neden olabileceğini açıkladı. Haber: Sena Kiper Sıtacı
RSV, grip gibi başlayıp üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karıştırıldığı için tedavi bazen gecikebiliyor. Bu yüzden vakit kaybetmeden bir doktora gitmek hayati önem taşıyor.
Virüs, kendisini burun akıntısı, ateş ve öksürük ile gösterirken kısa sürede ciğerlere yerleşiyor.
Hedefinde çocuklar olduğu bilinen virüs, ölüme bile götürebiliyor.
RSV, grip gibi başlayıp üst solunum enfeksiyonlarıyla karıştırıldığı için tedavi bazen gecikebiliyor.
Bu yüzden vakit kaybetmeden bir doktora gitmek hayati önem taşıyor.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaia Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Özsarı, insanların yüzde 87 oranında RSV olduklarının farkında olmaduklarını dile getirdi.
"Özellikle 0-2 yaş arasındaki bebekler ve yaşlılar için ölümcül olabiliyor." diye konuşan Özsarı, "Tedavi, gerekli görülen durumlarda hastaneye yatışla yapılıyor. Hastalığın, sağlık ekonomisine de yükü ağır." dedi.
Virüsün devlete maliyetinin 34,7 milyar lira olduğundan bahseden Özsarı, "Bununla 31 tane orta ölçekli çocuk hastanesi yapılabiliyor." diye konuştu.
Özsarı, virüsün damlacık yoluyla bulaştığını söyledi.
RSV NEDİR?
RSV, Respiratuar Sinsityal Virüsü (Respiratory Syncytial Virus), özellikle çocuklarda ve bebeklerde solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan yaygın bir virüstür. RSV, soğuk algınlığına benzer semptomlara yol açabilir, ancak bazı durumlarda bronşiolit ve zatürre gibi daha ciddi solunum yolu hastalıklarına neden olabilir.
RSV NASIL BULAŞIR?
Virüs öksürük, hapşırma, burun akıntısı gibi durumlarla yayılan damlacıkların ağız, burun veya göz mukozasından alınması ile bulaşır. Etkenin enfekte kişiden yayılım süresi kişinin özelliklerine bağlı olmakla birlikte, ortalama 11 gün sürdüğü çalışmalarda gösterilmiştir.
Virüs çok uzun süre el ve yüzeylerde bulunur. Bu nedenle el hijyenine uyum ve temas önlemleri etkenin yayılmasını engellemede önemlidir. Hastalık belirtileri etken alındıktan sonra ortalama 4-6 gün içinde ortaya çıkar. Etkene karşı kalıcı bağışıklık sağlanmaz, tekrar tekrar görülebilir.
RSV BELİRTİLERİ NELER?
RSV virüsü yakın temas, göz, burun akıntısı ve havada asılı kalan damlacıklar yoluyla bulaşmaktadır.
İnfluenza ve Covid-19 semptomları ile benzerlik gösteren RSV; burun akıntısı, öksürme, hapşırma, ateş, hırıltı ve halsizlik gibi gibi belirtiler ile ortaya çıkmaktadır.
Prematüre bebekler, doğumsal veya kazanılmış bağışıklık yetmezliği olanlar, doğumsal kalp hastalığı görülenler, kemik iliği ve organ nakli yapılan kişiler, evde oksijen tedavisi alanlar ile nörolojik ve metabolik problemi olan çocuklar RSV için yüksek risk taşıyor.