Her 100.000 kişiden 1'inde görülüyor: Akalazya nedir, belirtileri neler?

Yemek borusunu etkileyen bir yutma bozukluğu olan akalazya, her yıl yaklaşık 100.000 kişiden 1'inde gelişir. Çoğu durumda, yemek borusundaki yutma kaslarını kontrol eden sinir hücrelerinin kaybından kaynaklanır. Sağlık hizmeti sağlayıcıları bu sinir hücrelerinin neden kaybolduğunu henüz bilmiyor. Genellikle 25 ila 60 yaş arasındaki yetişkinlerde teşhis edilir, ancak çocuklarda da görülebilir.

Her 100.000 kişiden 1'inde görülüyor: Akalazya nedir, belirtileri neler? - 1

Akalazya, yemek borusunu (özofagus) etkileyen nadir bir sindirim sistemi hastalığıdır. Bu hastalıkta yemek borusunun alt kısmında yer alan kaslar ve alt özofagus sfinkteri (LES) düzgün çalışmaz. Normalde LES, yemek borusu ile mide arasında açılıp kapanarak yiyeceklerin mideye geçmesine izin verir. Ancak akalazya hastalarında bu kaslar gevşeyemez ve yiyecekler yemek borusunda birikir.

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Her 100.000 kişiden 1'inde görülüyor: Akalazya nedir, belirtileri neler? - 2

Akalazyanız varsa, katı yiyecekleri yeme ve sıvı içme konusunda giderek artan bir sorun yaşarsınız. Akalazya önemli kilo kaybına ve yetersiz beslenmeye neden olabilir. Akalazya hastalığı olan kişilerde, özellikle de bu durum uzun süredir mevcutsa, yemek borusu kanseri geliştirme riski de biraz artar. Sağlık uzmanınız, kanser gelişirse erken teşhis etmek için yemek borunuzun düzenli olarak taranmasını önerebilir .

Her 100.000 kişiden 1'inde görülüyor: Akalazya nedir, belirtileri neler? - 3

AKALAZYA NEDENLERİ

Akalazya her yaşta ortaya çıkabilir. Ancak en sık 30 ila 60 yaş arasında görülür.

Her 100.000 kişiden 1'inde görülüyor: Akalazya nedir, belirtileri neler? - 4

Yemek borusu kaslarınızın neden normal şekilde kasılıp gevşemediği. Bir teoriye göre akalazya, bir virüs tarafından tetiklenen bir otoimmün bozukluk (vücudunuz kendine saldırır). Bağışıklık sisteminiz, yemek borunuzun duvarlarındaki kas katmanlarındaki ve LES'deki sinirlere saldırır. Kas fonksiyonu kontrol eden sinir sisteminiz, şu anda anlaşılmayan değişiklik yavaş yavaş dejenerasyona uğrar. Bu, LES'te aşırı kasılmalara neden olur. Akalazyanınız varsa, LES gevşemez ve yiyecekler - sıvılar yemek borunuzdan midenize geçemez.

Nadir görülen bir akalazya türü kalıtsal olabilir.

Her 100.000 kişiden 1'inde görülüyor: Akalazya nedir, belirtileri neler? - 5

AKALAZYA BELİRTİLERİ

Akalazya genellikle yavaş gelişir ve aşağıdaki oluşumlara yol açabilir: 

Regürjitasyon: Yenilen yiyeceklerin veya sıvıların yemek borusundan geri gelmesi.

Göğüs göğüs: Göğüste baskı veya ağrı hissi.

Kilo kaybı: Besinlerin midedeki zayıflığı nedeniyle kilo kaybı.

Geğirme ve hıçkırık.

Her 100.000 kişiden 1'inde görülüyor: Akalazya nedir, belirtileri neler? - 6

AKALAZYA İLE YAŞAMAK

Disfaji (yutma gücülüğü) veya regürjitasyon belirtileriniz varsa:

Sigarayı bırakın.

Ekşimesine neden olan yiyecekleri ve içecekleri tüketmeyin.

Yemek yerken bol sıvı tüketin. Yemeğinizi iyi çiğneyin.

Daha sık ve daha küçük besinler yiyin.

Gecelerinizi belirtileriniz varsa yatağınızın baş kısmını oluşturun.

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