Her 100.000 kişinin 1 kişide bu sisteme sahip olduğu: Akalazya nedir, belirtileri neler?
Yemek borusunu etkileyen bir yutma bozukluğu olan akalazya, her yıl yaklaşık 100.000 kişiden 1'inde gelişir. Çoğu durumda, yemek borusundaki yutma kaslarını kontrol eden sinir hücrelerinin kaybından kaynaklanır. Sağlık hizmeti sağlayıcıları bu sinir hücrelerinin neden kaybolduğunu henüz bilmiyor. Genellikle 25 ila 60 yaş arasındaki yetişkinlerde teşhis edilir, ancak çocuklarda da görülebilir.
Akalazya, yemek borusunu (özofagus) etkileyen nadir bir sindirim sistemi hastalığıdır. Bu hastalıkta yemek borusunun alt kısmında yer alan kaslar ve alt özofagus sfinkteri (LES) düzgün çalışmaz. Normalde LES, yemek borusu ile mide arasında açılıp kapanarak yiyeceklerin mideye geçmesine izin verir. Ancak akalazya hastalarında bu kaslar gevşeyemez ve yiyecekler yemek borusunda birikir.