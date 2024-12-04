Her 100.000 kişinin 1 kişide bu sisteme sahip olduğu: Akalazya nedir, belirtileri neler?

Yemek borusu kaslarınızın neden normal şekilde kasılıp gevşemediği. Bir teoriye göre akalazya, bir virüs tarafından tetiklenen bir otoimmün bozukluk (vücudunuz kendine saldırır). Bağışıklık sisteminiz, yemek borunuzun duvarlarındaki kas katmanlarındaki ve LES'deki sinirlere saldırır. Kas fonksiyonu kontrol eden sinir sisteminiz, şu anda anlaşılmayan değişiklik yavaş yavaş dejenerasyona uğrar. Bu, LES'te aşırı kasılmalara neden olur. Akalazyanınız varsa, LES gevşemez ve yiyecekler - sıvılar yemek borunuzdan midenize geçemez.



Nadir görülen bir akalazya türü kalıtsal olabilir.