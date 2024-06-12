Her dört kişiden birini onlar öldürüyor! DSÖ'den endişe verici rapor
Dünya Sağlık Örgütünün son raporu hayli endişe verici gerçekleri gözler önüne serdi. Rapora göre sigara, alkol, işlenmiş ürünler ve fosil yakıtlar sebebiyle her yıl milyonlarca kişi hayatını kaybediyor. Örgüt, Avrupa'daki her dört ölümden birinin bu dört sektör sebebiyle gerçekleştiği uyarısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'daki her dört ölümden birinin falini duyurdu.
Kurumun son raporunda, tütün, alkol, işlenmiş gıdalar ve fosil yakıtlar sebebiyle yılda Dünya'da 19 milyon, Avrupa'da ise 2 milyon 700 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.