Her dört kişiden birini onlar öldürüyor! DSÖ'den endişe verici rapor

Dünya Sağlık Örgütünün son raporu hayli endişe verici gerçekleri gözler önüne serdi. Rapora göre sigara, alkol, işlenmiş ürünler ve fosil yakıtlar sebebiyle her yıl milyonlarca kişi hayatını kaybediyor. Örgüt, Avrupa'daki her dört ölümden birinin bu dört sektör sebebiyle gerçekleştiği uyarısında bulundu.

Her dört kişiden birini onlar öldürüyor! DSÖ'den endişe verici rapor - 1

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'daki her dört ölümden birinin falini duyurdu.

Kurumun son raporunda, tütün, alkol, işlenmiş gıdalar ve fosil yakıtlar sebebiyle yılda Dünya'da 19 milyon, Avrupa'da ise 2 milyon 700 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

SAĞLIK HABERLERİ

Her dört kişiden birini onlar öldürüyor! DSÖ'den endişe verici rapor - 2

53 ülkedeki sağlık verilerini mercek altına alan Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri bu dört endüstri sebebiyle Avrupa'da günde 7 bin 400 kişinin hayatını kaybettiğini hesapladı.

Her dört kişiden birini onlar öldürüyor! DSÖ'den endişe verici rapor - 3

İstatistiklere göre Avrupa nüfusunun yüzde 60'ı aşırı kilolu ya da obezite hastası. Avrupa'da kalp hastalıkları ve kanser bağlantılı 5 ölümden birinin sağlıksız beslenme kaynaklı olduğuna dikkat çekiliyor.

Her dört kişiden birini onlar öldürüyor! DSÖ'den endişe verici rapor - 4

Araştırmaya göre Avrupa'da yılda 1 milyondan fazla kişi tütün kaynaklı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Uzmanlar bu sayının kıtadaki ölümlerin yüzde 10'una karşılık geldiğini söylüyor.

Her dört kişiden birini onlar öldürüyor! DSÖ'den endişe verici rapor - 5

Dünya Sağlık Örgütü, alkol sigara ve işlenmiş gıda şirketlerin ürünlerinin sağlığa zararları konusunda kitleleri yanlış yönlendirdiği ve hükümetlerin kanser, kalp hastalıkları ve diyabet gibi rahatsızlıklara karşı önlem almalarını engellediği suçlamasında bulundu.

Her dört kişiden birini onlar öldürüyor! DSÖ'den endişe verici rapor - 6

Dünya sağlık örgütü hükümetlere sağlıksız ürünlerin tanıtım ve reklamlarına yönelik sıkı kontroller getirilmesi çağrısında bulundu. Acilen kitlesel önlemler alınması ihtiyacına vurgu yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölge direktörü Hans Kluge ise, "Kârdan önce kamu sağlığı gözetilmeli"dedi.

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