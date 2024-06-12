Her dört kişiden birini onlar öldürüyor! DSÖ'den endişe verici rapor

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'daki her dört ölümden birinin falini duyurdu.



Kurumun son raporunda, tütün, alkol, işlenmiş gıdalar ve fosil yakıtlar sebebiyle yılda Dünya'da 19 milyon, Avrupa'da ise 2 milyon 700 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.