Her evde var ama 1 lokması bile zehir: Yavaş yavaş vücudun kimyasını bozuyor

Son yıllarda gıda dünyasında sıkça tartışılan bir madde olan Çin tuzu, bilimsel adıyla Monosodyum Glutamat (MSG) özellikle hazır gıdalarda ve restoran yemeklerinde lezzet artırıcı olarak kullanılan bir katkı maddesidir.

Bu madde, glutamik asidin sodyum tuzu formudur ve doğal olarak domates, peynir ve mantar gibi bazı besinlerde de bulunur. Ancak, endüstriyel olarak üretilen formu, yoğun tüketim nedeniyle sağlık endişelerine yol açmıştır.