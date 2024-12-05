Her evde var ama 1 lokması bile zehir: Yavaş yavaş vücudun kimyasını bozuyor
Sofranızdan eksik etmediğiniz bazı besinler sağlığınız için son derece tehlikeli olabilir. Çünkü severek tükettiğiniz bu besinlerin içinde çin tuzu bululabilir. Genellikle hazır gıdaların çoğuna eklenen çin tuzu, MSG (mono sodyum glutamat) olarak bilinen bir aminoasit tuzudur ve sağlık için ciddi riskleri bulunur. Çin tuzu, bilimsel adıyla Monosodyum Glutamat (MSG) hangi gıdalarda bulunur?
Son yıllarda gıda dünyasında sıkça tartışılan bir madde olan Çin tuzu, bilimsel adıyla Monosodyum Glutamat (MSG) özellikle hazır gıdalarda ve restoran yemeklerinde lezzet artırıcı olarak kullanılan bir katkı maddesidir.
Bu madde, glutamik asidin sodyum tuzu formudur ve doğal olarak domates, peynir ve mantar gibi bazı besinlerde de bulunur. Ancak, endüstriyel olarak üretilen formu, yoğun tüketim nedeniyle sağlık endişelerine yol açmıştır.