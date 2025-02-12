Her gece 8 saat uyumanın 7 şaşırtıcı faydası: Uyku düzeni nasıl sağlanır?

Uyku sadece vücudunuzun dinlenme mekanizması değil, vücudunuzun birçok şekilde kendini yenilediği bir dönemdir. Her gece 8 saat uyumak, çeşitli biyolojik mekanizmalar aracılığıyla fiziksel ve ruhsal sağlığın korunmasında önemli bir rol oynar. İşte yeterli uyku almanın vücudunuzu nasıl etkilediğini ortaya koyan 8 şaşırtıcı sağlık faydası:



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Kilo vermeye çalışıyorsanız, formda bir vücuda kavuşmanın en kolay yolu uykudur. 8 saatlik uyku, hormon düzenlemesi yoluyla kilo kontrolünü önemli ölçüde etkiler. İnsanlar yeterince uyumadıklarında, vücutları açlık hormonu olan ghrelin üretimini artırırken, tokluk hormonu olan leptin üretimini azaltır ve bu da artan yiyecek tüketimine ve potansiyel kilo alımına yol açar.





