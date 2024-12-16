Her gün 1 avuç ceviz yiyince neler olur? Vücuda verdiği zararı çok az kişi biliyor

Ceviz, zengin besin profili nedeniyle kalp ve beyin sağlığının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere çok sayıda sağlık yararı sunar. Ancak aşırı tüketim, sindirim sorunlarına, kilo alımına, potansiyel böbrek taşlarına ve besin eksikliklerine yol açabilir. Kuruyemiş alerjisi olan kişiler cevizden tamamen kaçınmalıdır. Riskler olmadan faydaların tadını çıkarmak için ölçülü olmak önemlidir. Peki, her gün ceviz yediğinizde ne olur?

Her gün 1 avuç ceviz yiyince neler olur? Vücuda verdiği zararı çok az kişi biliyor - 1

Cevizler, sadece lezzetli ve çıtır bir atıştırmalıktan daha fazlasıdır. Benzersiz lezzeti ve doyurucu özelliğiyle bilinen besin açısından yoğun cevizler, etkileyici bir besin değeri içerir. Ssadece bir avuç ceviz tüketmek, vücudunuzu bir dizi antioksidan, sağlıklı yağ, protein, vitamin ve mineralle besleyebilir

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Her gün 1 avuç ceviz yiyince neler olur? Vücuda verdiği zararı çok az kişi biliyor - 2

Alfa-linolenik asit (ALA) ve tokoferoller ve polifenoller gibi antioksidanlar da dahil olmak üzere mükemmel bir omega-3 yağ asitleri kaynağı olan ceviz, kalp sağlığına iyi gelen ve iltihap önleyici bir besindir.

Her gün 1 avuç ceviz yiyince neler olur? Vücuda verdiği zararı çok az kişi biliyor - 3

Ceviz, LDL kolesterolü ve trigliseritleri düşürebilen ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltan doymamış yağlar açısından zengindir. Cevizdeki omega-3 yağ asitleri, E vitamini ve polifenoller beyin sağlığının ve bilişsel işlevin iyileştirilmesine katkıda bulunur. Çalışmalar, bu bileşiklerin Alzheimer hastalığı ve diğer nörodejeneratif rahatsızlıkların riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Her gün 1 avuç ceviz yiyince neler olur? Vücuda verdiği zararı çok az kişi biliyor - 4

Ancak cevizler ne kadar faydalı olsa da, aşırı tüketilmesi bazı gizli yan etkilere neden olabilir.

Her gün 1 avuç ceviz yiyince neler olur? Vücuda verdiği zararı çok az kişi biliyor - 5

Günde yaklaşık 1 avuç ceviz  tüketilmesi önerilir. Bu porsiyon büyüklüğü, sağlıklıdan zararlıya hızla geçiş yapabilecek istenmeyen yan etkiler korkusu olmadan, bu besin açısından yoğun yemişin tüm harika faydalarından yararlanmanız için idealdir. Ancak, bu porsiyonu düzenli olarak aşmak yan etkilere yol açabilir. Bunlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Her gün 1 avuç ceviz yiyince neler olur? Vücuda verdiği zararı çok az kişi biliyor - 6

1. SİNDİRİM SORUNLARI

Ceviz zengin bir lif kaynağıdır ve ölçülü olarak ve önerilen miktarda tüketildiğinde sağlıklı sindirimi destekleyebilir. Ancak, çok fazla ceviz yemek bu nimeti hızla bir nimete dönüştürebilir ve şişkinliğe, gaza ve ishale neden olabilir. World Journal of Gastroenterology dergisinde yayınlanan bir araştırma, yüksek lif alımının, özellikle de buna alışkın olmayan kişilerde, sindirim sistemi için sorunlu olabileceğini vurgulamaktadır.

Her gün 1 avuç ceviz yiyince neler olur? Vücuda verdiği zararı çok az kişi biliyor - 7

2. ALERJİ

Bazı insanlar cevize alerjisi vardır. Aslında, ceviz alerjisi en yaygın ağaç yemişi alerjileri arasındadır ve hafif kaşıntı ve şişlikten anafilaksi içeren şiddetli semptomlara kadar çeşitli yan etkilere neden olabilir. Journal of Allergy and Clinical Immunology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, ceviz alerjenleri, diğer yemişlerle çapraz reaksiyona neden olabilen Jug r 1 gibi proteinler tarafından tetiklenir. Az miktarda ceviz bile, yemiş alerjisi olan kişiler için önemli riskler oluşturabilir.

Her gün 1 avuç ceviz yiyince neler olur? Vücuda verdiği zararı çok az kişi biliyor - 8

3. KİLO ALIMI

Cevizlerin aşırı tüketilmesi gerekmez ve sadece bir ons, sadece tokluk sağlamakla kalmaz, aynı zamanda vücuda tüm temel besinleri sağlamak için yeterlidir. Ancak, bu kalori yoğun yemişlerden çok fazla yemek fazla kalori tüketimine ve kilo alımına yol açabilir. Bir ons ceviz yaklaşık 185 kalori içerir. Nutrients dergisinde 2019 yılında yayınlanan bir araştırma, ceviz gibi kuruyemişleri dengeli bir diyete dahil ederken porsiyon kontrolünün kritik önem taşıdığını buldu, çünkü yüksek yağ içeriği aşırı tüketildiğinde kilo yönetimi faydalarını ortadan kaldırabilir.

Her gün 1 avuç ceviz yiyince neler olur? Vücuda verdiği zararı çok az kişi biliyor - 9

4. BÖBREK TAŞLARI

İyi bir şeyin bile fazlası kötü olabilir ve bu özellikle ceviz için geçerlidir. Cevizler, risk altındaki kişilerde böbrek taşı oluşumuna katkıda bulunabilen bileşikler olan oksalatlar içerir. American Society of Nephrology'nin Clinical Journal dergisinde yayınlanan bir inceleme, özellikle düşük kalsiyum alımıyla birleştirildiğinde oksalat açısından zengin diyetlerin kalsiyum oksalat taşı riskini artırabileceğini belirtiyor. Böbrek taşına yatkın kişiler ceviz tüketimlerini sınırlamalı ve bol su içmelidir.

Her gün 1 avuç ceviz yiyince neler olur? Vücuda verdiği zararı çok az kişi biliyor - 10

5. BESİN EKSİKLİĞİ

Beslenme uzmanlarının dengeli bir diyetin önemini vurgulamasının bir nedeni var. Çok fazla ceviz yemek, belirli minerallerin emiliminde sorunlara yol açabilir. Bunun nedeni, cevizde bulunan ve demir, çinko ve kalsiyum gibi temel minerallere bağlanarak emilimini engelleyebilen doğal bir bileşik olan fitik asidin varlığıdır.

Journal of Agricultural and Food Chemistry'de yayınlanan bir araştırma, cevizdeki fitik asit seviyelerinin tehlikeli derecede yüksek olmamasına rağmen, zamanla aşırı tüketiminin, özellikle besin eksikliği olan bir diyet uygulayan kişilerde mineral eksikliklerine katkıda bulunabileceğini belirtmektedir.

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