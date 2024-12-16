Her gün 1 avuç ceviz yiyince neler olur? Vücuda verdiği zararı çok az kişi biliyor

5. BESİN EKSİKLİĞİ

Beslenme uzmanlarının dengeli bir diyetin önemini vurgulamasının bir nedeni var. Çok fazla ceviz yemek, belirli minerallerin emiliminde sorunlara yol açabilir. Bunun nedeni, cevizde bulunan ve demir, çinko ve kalsiyum gibi temel minerallere bağlanarak emilimini engelleyebilen doğal bir bileşik olan fitik asidin varlığıdır.

Journal of Agricultural and Food Chemistry'de yayınlanan bir araştırma, cevizdeki fitik asit seviyelerinin tehlikeli derecede yüksek olmamasına rağmen, zamanla aşırı tüketiminin, özellikle besin eksikliği olan bir diyet uygulayan kişilerde mineral eksikliklerine katkıda bulunabileceğini belirtmektedir.