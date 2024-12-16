Her gün 1 avuç ceviz yiyince neler olur? Vücuda verdiği zararı çok az kişi biliyor
Ceviz, zengin besin profili nedeniyle kalp ve beyin sağlığının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere çok sayıda sağlık yararı sunar. Ancak aşırı tüketim, sindirim sorunlarına, kilo alımına, potansiyel böbrek taşlarına ve besin eksikliklerine yol açabilir. Kuruyemiş alerjisi olan kişiler cevizden tamamen kaçınmalıdır. Riskler olmadan faydaların tadını çıkarmak için ölçülü olmak önemlidir. Peki, her gün ceviz yediğinizde ne olur?
Cevizler, sadece lezzetli ve çıtır bir atıştırmalıktan daha fazlasıdır. Benzersiz lezzeti ve doyurucu özelliğiyle bilinen besin açısından yoğun cevizler, etkileyici bir besin değeri içerir. Ssadece bir avuç ceviz tüketmek, vücudunuzu bir dizi antioksidan, sağlıklı yağ, protein, vitamin ve mineralle besleyebilir