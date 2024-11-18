Her gün 1 bardak kemik suyu içince ne olur? Bağışıklığı güçlendiriyor ama bu zararını bilen yok
Doğal kolajen kaynağı olarak da bilinen ve yüzyıllardır sağlıklı beslenmenin temel taşlarından biri kabul edilen kemik suyu vücuda pek çok faydasıyla dikkat çekiyor. Yemeklere lezzet katmak amacıyla sık sık kullanılan kemik suyu, kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller içerir. Peki, kemik suyu içilir mi, her sabah kemik suyu içince ne olur?
Kemik suyu ya da ilik suyu kemiklerden ve içindeki iliğin kaynatılmasıyla elde edilen besleyici bir sıvıdır.
Yüksek miktarda kolajen, jelatin, glukozamin, kondroitin, amino asitler (özellikle glisin ve prolin), kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller içerir.
Bu besin bileşenleri, ilikli kemik suyunun faydaları arasında kemik sağlığından cilt bakımına kadar pek çok önemli fonksiyonu destekler.