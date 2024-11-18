Her gün 1 bardak kemik suyu içince ne olur? Bağışıklığı güçlendiriyor ama bu zararını bilen yok

Doğal kolajen kaynağı olarak da bilinen ve yüzyıllardır sağlıklı beslenmenin temel taşlarından biri kabul edilen kemik suyu vücuda pek çok faydasıyla dikkat çekiyor. Yemeklere lezzet katmak amacıyla sık sık kullanılan kemik suyu, kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller içerir. Peki, kemik suyu içilir mi, her sabah kemik suyu içince ne olur?

Her gün 1 bardak kemik suyu içince ne olur? Bağışıklığı güçlendiriyor ama bu zararını bilen yok - 1

Kemik suyu ya da ilik suyu kemiklerden ve içindeki iliğin kaynatılmasıyla elde edilen besleyici bir sıvıdır.

Yüksek miktarda kolajen, jelatin, glukozamin, kondroitin, amino asitler (özellikle glisin ve prolin), kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller içerir.

Bu besin bileşenleri, ilikli kemik suyunun faydaları arasında kemik sağlığından cilt bakımına kadar pek çok önemli fonksiyonu destekler.

SAĞLIK HABERLERİ

Her gün 1 bardak kemik suyu içince ne olur? Bağışıklığı güçlendiriyor ama bu zararını bilen yok - 2

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Kısık ateşte uzun süre pişirilerek elde edilen bu şifa kaynağı kolajen, glutamin, glisin ve prolin gibi değerli bileşenleri içerir. Kalsiyum, fosfor ve magnezyum mineralleri ile büyüme sürecindeki çocukların kemik gelişimine yardımcı olur ve kemikleri güçlendirir.

Her gün 1 bardak kemik suyu içince ne olur? Bağışıklığı güçlendiriyor ama bu zararını bilen yok - 3

CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINI DESTEKLER

İlikli kemik suyunun faydaları sadece kemiklerle sınırlı değildir. Zengin kolajen içeriği sayesinde, cildin elastikiyetini artırır, kırışıklıkları azaltır ve cilt yaşlanmasını geciktirir. Ayrıca cildin nem dengesini korur ve saç dökülmesini engeller. İlikli kemik suyu, aynı zamanda tırnakları güçlendirir ve kırılmalarını engeller.

Her gün 1 bardak kemik suyu içince ne olur? Bağışıklığı güçlendiriyor ama bu zararını bilen yok - 4

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Sağlıklı bir sindirim sistemi için kemik suyu tüketebilirsiniz. İlikli kemik suyunun faydaları, sindirim sağlığında da kendini gösterir. Kemik suyunun içerdiği jelatin ve glutamin, bağırsak duvarını onararak, geçirgen bağırsak sendromu (leaky gut) riskini azaltır ve sindirimi destekler. Sindirim problemleri yaşayan kişiler için, ilikli kemik suyu düzenli tüketildiğinde rahatlama sağlayabilir.

Her gün 1 bardak kemik suyu içince ne olur? Bağışıklığı güçlendiriyor ama bu zararını bilen yok - 5

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etki yaratan kemik suyu, içerdiği glisin ve arjinin gibi amino asitler, iltihaplanmayı önlemeye yardımcı olur. Özellikle kış aylarında, soğuk algınlığı, grip ve diğer enfeksiyonlara karşı koruyucu bir kalkan görevi görür.

Her gün 1 bardak kemik suyu içince ne olur? Bağışıklığı güçlendiriyor ama bu zararını bilen yok - 6

BÜYÜME ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMLİ

Gelişme çağındaki çocuklar için ilikli kemik suyunun faydaları büyük bir öneme sahiptir. İçeriğindeki zengin mineraller ve amino asitler, çocukların kemik gelişimini destekler ve bağışıklık sistemlerini güçlendirir. Ayrıca, büyüme hormonlarını uyararak, çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmelerine yardımcı olur.

Her gün 1 bardak kemik suyu içince ne olur? Bağışıklığı güçlendiriyor ama bu zararını bilen yok - 7

GÜNDE 1 BARDAK KEMİK SUYU İÇİNCE VÜCUDUNUZDA NE OLUR?

Günlük olarak 1 su bardağı kemik suyu tüketmek, vücudun ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olacaktır. Ancak, kalp ve damar rahatsızlıkları, yüksek kolesterol veya kilo verme sürecindeki kişilerin kemik suyu tüketimi konusunda dikkatli olmaları önerilir.

Her gün 1 bardak kemik suyu içince ne olur? Bağışıklığı güçlendiriyor ama bu zararını bilen yok - 8

Kemik suyunun içerisinde bulunan arginin aminoasidi güçlü bir anti-inflamatuardır ve vücuttaki iltihaplanmaların azalmasını sağlayarak vücut direncini artırır.

Bağırsak florasının da düzenlenmesinde kemik suyunun etkisi büyüktür. Sindirimi kolay bir besin olması da avantajdır. Sağlık üzerine bağışıklık güçlendirici etkisi başta olmak üzere birçok olumlu katkısı varken tüketilme aşamasında dikkatli olmakta fayda var.

Kemik suyu hayvansal yağ kaynağı olması ve yüksek oranda kolesterol içermesi sebebiyle, kalp-damar rahatsızlığı olan kişiler, kan kolesterol düzeyleri yüksek olan kişiler ile ideal ağırlığının üzerinde olan kişiler için pek de uygun bir besin olmayabilir. Yine kilo verme veya kilo kontrolü sağlama dönemindeki kişilerin kemik suyunu ve kemik suyu eklenmiş çorbaları dikkatli tüketmesi gerekmektedir

Her gün 1 bardak kemik suyu içince ne olur? Bağışıklığı güçlendiriyor ama bu zararını bilen yok - 9

KEMİK SUYU GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Kemik suyu, sağlıklı bireyler tarafından günlük olarak tüketilebilir. Yetişkinler için önerilen tüketim miktarı 1 su bardağıdır. Çocuklar ise haftada 2 gün olmak üzere 1 çay bardağı ölçüsünde tüketmelidir. Yağ ve kolesterol içeren kemik suyunu yüksek kolesterol ve kalp rahatsızlığı olan kişiler tarafından daha kontrollü içilmesi gerekir.

Her gün 1 bardak kemik suyu içince ne olur? Bağışıklığı güçlendiriyor ama bu zararını bilen yok - 10

KEMİK SUYUNUN ZARARI VAR MI?

Kemik suyu zararları her gün tüketildiğinde ortaya çıkabilir. Kemik suyu faydalı bir gıdadır; fakat aşırı tüketiminde kalp ve damar rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Kemik suyunun aşırı tüketimi kolesterol hastalıklarına yol açabilir. Tıpkı et ürünlerinde olduğu gibi haftada 2-3 gün tüketebilirsiniz.

Her gün 1 bardak kemik suyu içince ne olur? Bağışıklığı güçlendiriyor ama bu zararını bilen yok - 11

KEMİK SUYU NASIL TÜKETİLİR?

İlikli kemik suyu doğrudan içilebilir ya da yemeklere eklenebilir. Çorba pilavlarda lezzet artırıcı olarak kullanılır. Sabahları bir bardak ilikli kemik suyu içmek sindirimi destekler ve enerji verir. Farklı sebze ve baharatlarla tatlandırarak da tüketilebilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

DAHA FAZLA GÖSTER