Her gün 1 fincan çay içmenin bilinmeyen etkisi

Yeni bir araştırmaya göre, her gün içilen bir fincan çayın, özellikle ileri yaşlardaki kadınlarda kalp sağlığını korumada önemli rol oynayabilir. Bilim insanları, çayın kalp hastalıklarına karşı güçlü bir koruma sağladığını ortaya koydu.

Her gün 1 fincan çay içmenin bilinmeyen etkisi - 1

Edith Cowan Üniversitesi'nin yürüttüğü kapsamlı bir çalışma, siyah çay tüketiminin abdominal aort kalsifikasyonu riskini azaltabileceğini gösterdi. Abdominal aort kalsifikasyonu, kalp krizi, felç ve damar tıkanıklığı gibi ciddi kardiyovasküler sorunların erken habercisi olarak kabul ediliyor.

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Her gün 1 fincan çay içmenin bilinmeyen etkisi - 2

Araştırmada, ortalama yaşı 80 olan 881 yaşlı kadın incelendi. Çay tüketen katılımcıların, flavonoidler açısından daha zengin bir diyete sahip oldukları ve buna bağlı olarak Abdominal aort kalsifikasyonu risklerinin daha düşük olduğu belirlendi. Araştırmacılar, flavonoidlerin antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleriyle damar sağlığını koruduğuna dikkat çekti.


Her gün 1 fincan çay içmenin bilinmeyen etkisi - 3

HER YUDUMU ŞİFA OLABİLİR

Çayın kalp üzerindeki etkisi, içinde doğal olarak bulunan flavonoidlerden kaynaklanıyor. Bu bitki bazlı bileşikler; çay, yaban mersini, elma, üzüm, bitter çikolata  gibi birçok gıdada bulunuyor. Ancak çalışma, özellikle siyah çayın flavonoid açısından en zengin kaynaklardan biri olduğunu vurguluyor.


Her gün 1 fincan çay içmenin bilinmeyen etkisi - 4

GÜNDE 2-6 FİNCAN

Çalışmada, günde 2 ila 6 fincan siyah çay içen kişilerin, hiç çay içmeyenlere kıyasla yoğun Abdominal aort kalsifikasyonu geliştirme risklerinin yüzde 16 ila yüzde 42 oranında daha düşük olduğu tespit edildi. Ayrıca, toplam flavonoid alımı yüksek olan bireylerde bu riskin yüzde 36 ila yüzde 39 oranında azaldığı gözlemlendi.

Her gün 1 fincan çay içmenin bilinmeyen etkisi - 5

Ancak dikkat çeken bir başka sonuç daha var: Araştırma, meyve suyu, kırmızı şarap ve çikolata gibi diğer flavonoid kaynaklarının AAC üzerinde anlamlı bir etki göstermediğini ortaya koydu.

Çay içmeyen bireyler için ise araştırma, umut verici alternatifler sunuyor. Siyah çay yerine diğer flavonoid kaynaklarını tüketmenin de benzer koruyucu etkiler sağlayabileceği belirtiliyor.

Her gün 1 fincan çay içmenin bilinmeyen etkisi - 6

Farklı kültürlerde siyah çay tüketimi değişiklik gösterse de, araştırmacılar flavonoid alımının genel diyetle kolayca artırılabileceği görüşünde.

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