Her gün 1 fincan çay içmenin bilinmeyen etkisi
Yeni bir araştırmaya göre, her gün içilen bir fincan çayın, özellikle ileri yaşlardaki kadınlarda kalp sağlığını korumada önemli rol oynayabilir. Bilim insanları, çayın kalp hastalıklarına karşı güçlü bir koruma sağladığını ortaya koydu.
Edith Cowan Üniversitesi'nin yürüttüğü kapsamlı bir çalışma, siyah çay tüketiminin abdominal aort kalsifikasyonu riskini azaltabileceğini gösterdi. Abdominal aort kalsifikasyonu, kalp krizi, felç ve damar tıkanıklığı gibi ciddi kardiyovasküler sorunların erken habercisi olarak kabul ediliyor.