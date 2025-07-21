Her gün 1 fincan çay içmenin bilinmeyen etkisi

Ancak dikkat çeken bir başka sonuç daha var: Araştırma, meyve suyu, kırmızı şarap ve çikolata gibi diğer flavonoid kaynaklarının AAC üzerinde anlamlı bir etki göstermediğini ortaya koydu.



Çay içmeyen bireyler için ise araştırma, umut verici alternatifler sunuyor. Siyah çay yerine diğer flavonoid kaynaklarını tüketmenin de benzer koruyucu etkiler sağlayabileceği belirtiliyor.



