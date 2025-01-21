Her gün 1 kaşık pekmez yiyince ne olur? 5 faydası var ama yüksek şeker içeriyor
Kış mevsimi geldiğinde genellikle sıklıkla tüketilen ve enerji verici etkisiyle vücudu sıcak tutan pekmez her gün bir kaşık tüketildiğinde ne olur? Pekmez; vitamin ve mineral deposu olarak bilinir ve bağışıklık güçlendirici etkisiyle soğuk algınlığı riskini de azaltır. İşte her gün 1 kaşık pekmez tüketmenin etkisi.
Bağışıklığı güçlendiren ve kansızlığa iyi gelen pekmez, zengin besin değeriyle dikkat çekiyor.
PEKMEZİN BESİN DEĞERİ
Kalori:58
Yağ: 0 g
Sodyum: 7.4 mg
Karbonhidratlar: 15 g
Lif: 0 g
Şekerler: 15 g
Protein: 0 g
Magnezyum: %12
Demir: %5
Kalsiyum: %3
Potasyum: %6