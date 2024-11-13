Her gün 1 muz yerseniz vücudunuzda ne olur? Bilim insanları olgunlaşmamış muzların farkını ortaya koydu
Diyet listelerinin başında yer alan meyvelerden olan muzlar, popüler bir atıştırmalıktır. Yoğun programınızın ortasındayken veya sadece hafif, hızlı ve doyurucu bir şeye uzanmak istediğinizde de süper kullanışlı bir seçenektir. Ancak faydalarına rağmen, aşırı muz tüketiminin bazı zararları olabilir. Peki, her gün 1 muz yerseniz vücudunuzda ne olur?
2022'de International Journal of Food Properties'de yayınlanan araştırmaya göre muzlar karbonhidratların iyi bir kaynağıdır; vücudunuzun enerji üretimi için birincil yakıtıdır. 2020'de Nutrients'te yayınlanan araştırmaya göre muzlar ayrıca vücudunuzun enerji üretim sisteminin çalışması için gerekli olan B1, B3 ve B6 gibi B vitaminleri içerir.