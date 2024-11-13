Her gün 1 muz yerseniz vücudunuzda ne olur? Bilim insanları olgunlaşmamış muzların farkını ortaya koydu

Diyet listelerinin başında yer alan meyvelerden olan muzlar, popüler bir atıştırmalıktır. Yoğun programınızın ortasındayken veya sadece hafif, hızlı ve doyurucu bir şeye uzanmak istediğinizde de süper kullanışlı bir seçenektir. Ancak faydalarına rağmen, aşırı muz tüketiminin bazı zararları olabilir. Peki, her gün 1 muz yerseniz vücudunuzda ne olur?

Her gün 1 muz yerseniz vücudunuzda ne olur? Bilim insanları olgunlaşmamış muzların farkını ortaya koydu - 1

2022'de International Journal of Food Properties'de yayınlanan araştırmaya göre muzlar karbonhidratların iyi bir kaynağıdır; vücudunuzun enerji üretimi için birincil yakıtıdır. 2020'de Nutrients'te yayınlanan araştırmaya göre muzlar ayrıca vücudunuzun enerji üretim sisteminin çalışması için gerekli olan B1, B3 ve B6 gibi B vitaminleri içerir.

SAĞLIK HABERLERİ

Her gün 1 muz yerseniz vücudunuzda ne olur? Bilim insanları olgunlaşmamış muzların farkını ortaya koydu - 2

SAĞLIKLI BİR KİLOYU KORUYABİLİRSİNİZ

Muzlar engeli bir öğünün parçası olarak yendiğinde, daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir. Öğünler arasında tok hissetmek, canınızın bir şeyler çekmesi ve günlük kalori ihtiyacınızı aşmanız olasılığını azaltır; bu da zamanla kilo alımına katkıda bulunabilir.


Her gün 1 muz yerseniz vücudunuzda ne olur? Bilim insanları olgunlaşmamış muzların farkını ortaya koydu - 3

Muzun doğrudan kilo kaybına katkıda bulunduğuna dair bir kanıt olmasa da, kilo vermeye yardımcı besleyici bir beslenme düzenine kolayca dahil edilebilen, kullanışlı ve kolay bulunabilen bir yiyecek seçeneğidir.

Her gün 1 muz yerseniz vücudunuzda ne olur? Bilim insanları olgunlaşmamış muzların farkını ortaya koydu - 4

OLGUNLAŞMAMIŞ MUZLAR DAHA İYİ BİR LİF KAYNAĞI

Orta boy muzların her birinde yaklaşık 3 gr lif bulunur ve lifin tokluk süresini uzatmak gibi pek çok sağlık faydası vardır .


Her gün 1 muz yerseniz vücudunuzda ne olur? Bilim insanları olgunlaşmamış muzların farkını ortaya koydu - 5

Muzlarda bulunan belirli bir lif türü olan pektin, vücudunuzun atıkları daha etkili bir şekilde ortadan kaldırmasına yardımcı olabilir. Muzlar olgunlaştıkça pektin içeriklerinin bir kısmını kaybetme eğilimindedir, bu nedenle PLoS One dergisinde yayınlanan 2021 tarihli bir araştırmaya göre daha yeşil veya hafif olgunlaşmış muzlar, aşırı olgunlaşmış muzlardan daha iyi bir lif kaynağıdır .

Her gün 1 muz yerseniz vücudunuzda ne olur? Bilim insanları olgunlaşmamış muzların farkını ortaya koydu - 6

HER GÜN BİR MUZ YERSENİZ DAHA FAZLA DİRENÇLİ NİŞATA TÜKETİRSİNİZ

Olgunlaşmamış muzlar ayrıca bir tür prebiyotik lif olan dirençli nişasta içerir. Bu, kan şekeri seviyelerini yönetmek, genel kardiyovasküler sağlığı iyileştirmek ve tip 2 diyabet riskini azaltmak için insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olabilir.

Yakın zamanda yapılan bir çalışma, dirençli nişastanın bağırsak mikrobiyomunu geliştirerek ve vücuttaki yağ emilimini azaltarak kilo kaybını ve kilo korumasını destekleyebileceğine dair kanıtlar sağladı. Başka bir çalışma, dirençli nişastanın yağsız vücut kütlesini korumak, tokluk hissini artırmak ve yağ yakmak için faydalı olduğunu buldu.

Her gün 1 muz yerseniz vücudunuzda ne olur? Bilim insanları olgunlaşmamış muzların farkını ortaya koydu - 7

GÜNDE KAÇ ADET MUZ YEMELİSİNİZ?

Uzmanlar, düzenli olarak kaç tane muz yemeniz gerektiğine dair resmi bir öneri olmadığı konusunda hemfikirdir, ancak her gün bir muz yemenin çok az veya hiç zararı yoktur. Elbette, günde bir muz tek başına gerekli vitamin ve besin maddelerinin yeterli bir kaynağı değildir, ancak dengeli bir günlük diyet için faydalı bir varlıktır.

Her gün 1 muz yerseniz vücudunuzda ne olur? Bilim insanları olgunlaşmamış muzların farkını ortaya koydu - 8

Kardiyoloji Diyetisyeni olan Routhenstein, "Günde bir muz yemek çoğu insanın diyetine uygundur, ancak kalori ihtiyacına, böbrek fonksiyonuna, kan potasyum seviyelerine ve genel beslenme düzenine bağlı olarak değişiklik gösterebilir" diyor.

Her gün 1 muz yerseniz vücudunuzda ne olur? Bilim insanları olgunlaşmamış muzların farkını ortaya koydu - 9

AŞIRI MUZ TÜKETİMİNİN ZARARLARI

Routhenstein, "Birden fazla orta olgun muz tüketmek, özellikle yağ veya proteinlerle dengelenmediğinde kan şekeri seviyelerini yükseltebilir," diye uyarıyor. Potasyum elzem olsa da, çok fazla tüketmek, özellikle böbrek fonksiyonları zayıf olan veya potasyum tutucu ilaçlar kullanan kişilerde yüksek potasyum seviyelerine yol açabilir. Çok miktarda muz yemek, bazı kişilerde sindirim rahatsızlığına neden olabilir.

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