Her gün 1 muz yerseniz vücudunuzda ne olur? Bilim insanları olgunlaşmamış muzların farkını ortaya koydu

GÜNDE KAÇ ADET MUZ YEMELİSİNİZ?

Uzmanlar, düzenli olarak kaç tane muz yemeniz gerektiğine dair resmi bir öneri olmadığı konusunda hemfikirdir, ancak her gün bir muz yemenin çok az veya hiç zararı yoktur. Elbette, günde bir muz tek başına gerekli vitamin ve besin maddelerinin yeterli bir kaynağı değildir, ancak dengeli bir günlük diyet için faydalı bir varlıktır.



