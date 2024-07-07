Her gün 10 dakika bisiklet sürmek ömrü 20 yıl uzatıyor! Kalp krizi ve felç riskini azaltıyor, kasları güçlendiriyor

DURUŞ PROBLEMLERİNİ ÇÖZER

Bisiklete binmek, özellikle engebeli arazide veya yüksek hızlarda sürerken denge ve duruşu korumak için çekirdek katılımını gerektirir. Rectus abdominis ve oblikler de dahil olmak üzere karın kasları, gövdeyi ve pelvisi sabitlemek için çalışır, çekirdek gücünü ve stabilitesini artırır.