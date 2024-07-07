Her gün 10 dakika bisiklet sürmek ömrü 20 yıl uzatıyor! Kalp krizi ve felç riskini azaltıyor, kasları güçlendiriyor
Bisiklet sürmek, son derece faydalı bir egzersiz olarak kabul ediliyor. Bisiklet sürmenin vücuda da pek çok faydası var. Egzersiz yapmaya vakit bulamıyorsanız ve kısa sürede kaslarınızı çalıştırmak istiyorsanız hemen bisiklet sürmeye başlayabilirsiniz. Araştırmalar her gün düzenli olarak bisiklet sürenlerin kalp damar hastalıklarına daha az yakalandığını gösteriyor. İşte bisiklet sürmenin yaşamınıza katkıları...
Otomobillerin popülaritesi bisiklet çılgınlığını azalttı. Bu manuel sürüşler bir zamanlar bir stil ve statü sembolüydü. Ancak zamanla ve lüks arabaların icadıyla zihniyet değişti. Peki, bisiklet sürmenim harika bir egzersiz biçimi olduğunu biliyor muydunuz?