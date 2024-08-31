Her gün 20 dakika yürüme alışkanlığı edinmenin basit yolu
En basit egzersizin bile sağlığınız için ne kadar ödüllendirici olabileceğini öğrenince şaşıracaksınız. Yürüyüş, vücudunuzun hareket etmesini ve biraz fiziksel aktivite yapmasını sağlamanın temellerinden biridir. Egzersiz ve fitness rutinleri konusunda çok iyi olmasanız bile, her gün 20 dakika yürümek yeterli olacaktır. Ancak, her gün yürüme alışkanlığı edinmek zordur. İşte yürüme alışkanlığı edinmenin basit yolları
Her gün yürümek, dolaşımı, kasları, kemikleri ve cilt sağlığını iyileştirir.
Günde 30 dakika yürümek, bacak tonusunu artıracak ve varisli damarları durduracaktır.