Her gün 20 dakika yürüme alışkanlığı edinmenin basit yolu

Her gün 20 dakika yürümek sağlıklı bir kiloyu korumaya yardımcı olabilir.



Daha yakın yerlere gitmek için araç kullanmamaya çalışın. Bir veya iki mil uzaklıktaki market gibi bir başlangıç ​​noktası seçin ve oraya ve geriye hızlıca yürüyün. İşte bu kadar.

Zamanlama konusunda endişelenmeyin; sadece yapın. Dayanıklılığınızın güçlendiğini göreceksiniz ve üçüncü haftada oraya ve geriye koşuyor olacaksınız.