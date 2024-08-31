Her gün 20 dakika yürüme alışkanlığı edinmenin basit yolu

En basit egzersizin bile sağlığınız için ne kadar ödüllendirici olabileceğini öğrenince şaşıracaksınız. Yürüyüş, vücudunuzun hareket etmesini ve biraz fiziksel aktivite yapmasını sağlamanın temellerinden biridir. Egzersiz ve fitness rutinleri konusunda çok iyi olmasanız bile, her gün 20 dakika yürümek yeterli olacaktır. Ancak, her gün yürüme alışkanlığı edinmek zordur. İşte yürüme alışkanlığı edinmenin basit yolları

Her gün 20 dakika yürüme alışkanlığı edinmenin basit yolu - 1

Her gün yürümek, dolaşımı, kasları, kemikleri ve cilt sağlığını iyileştirir.

Günde 30 dakika yürümek, bacak tonusunu artıracak ve varisli damarları durduracaktır.

SAĞLIK HABERLERİ

Her gün 20 dakika yürüme alışkanlığı edinmenin basit yolu - 2

Yürümek, küçük yaralanmaları olanlar da dahil olmak üzere her yaştan insan için harika bir egzersizdir.

Her gün 20 dakika yürüme alışkanlığı edinmenin basit yolu - 3

Hızlı yürümeniz veya kendinizi zorlamanız gerekmez. Hareket etmek, kan akışı almak ve kaslarınız, cildiniz ve akciğerleriniz için oksijen tüketmekle ilgilidir. Güzel bir ortamda yürümek depresyona da yardımcı olabilir ve ruh halini iyileştiren endorfin salgılanmasını sağlayabilir.

Her gün 20 dakika yürüme alışkanlığı edinmenin basit yolu - 4


Düzenli olarak yürümek kardiyovasküler sağlığı iyileştirebilir.

Her gün 20 dakika yürüme alışkanlığı edinmenin basit yolu - 5

Her gün 20 dakika yürümek sağlıklı bir kiloyu korumaya yardımcı olabilir.

Daha yakın yerlere gitmek için araç kullanmamaya çalışın. Bir veya iki mil uzaklıktaki market gibi bir başlangıç ​​noktası seçin ve oraya ve geriye hızlıca yürüyün. İşte bu kadar.

Zamanlama konusunda endişelenmeyin; sadece yapın. Dayanıklılığınızın güçlendiğini göreceksiniz ve üçüncü haftada oraya ve geriye koşuyor olacaksınız.

Her gün 20 dakika yürüme alışkanlığı edinmenin basit yolu - 6

Yürümeye başladığınızda kendinize ulaşmak için daha yüksek bir hedef koymayın. On dakikalık düzenli yürüyüş hedefleyin. Başlamak için mükemmel bir yer beş dakika bile olabilir, ancak orada çok uzun kalmayın.

Yönetilebilir, basit bir büyüme planı benimseyin ve ona sadık kalın. Büyük resmi düşünün. Belki gelecek hafta altı ila sekiz dakika, ardından on ila yirmi dakika. Dikkatli bir şekilde başlayın ve ayak bileği ağırlıkları ve hızlı yürüyüş kullanarak ilerleyin.

Her gün 20 dakika yürüme alışkanlığı edinmenin basit yolu - 7

Odanızdan çıkamıyorsanız veya yürümek için yerinizi değiştiremiyorsanız. Ayağa kalkıp yerinizde yürümeyi deneyin. Vücudu aşırı zorlamadan kalp atış hızınızı artırarak mükemmel bir kardiyo alternatifi sağlar. Dengeyi geliştirir: Yürümek vücudunuzun dengesini artırmaya yardımcı olabilir, bu özellikle yaşlı insanlar için avantajlıdır. Bu, her gün 20 dakika yürümeye harika bir başlangıç ​​olabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER