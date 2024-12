Her gün 3 bin 500 kişi ölüyor: Taşıyıcı olduklarını bilmeden yaşıyorlar

Türkiye'de ise her 3 kişiden 1'i hepatit B, her 2 kişiden 1'i hepatit C ile enfekte. Hepatit, viral bir enfeksiyonun neden olduğu karaciğer iltihabı olarak biliniyor. A, B, C, D ve E tipleri olarak adlandırılan beş ana hepatit virüsü bulunuyor. Bu 5 tip, neden oldukları hastalıklar ve salgın potansiyeli nedeniyle son yıllarda dünya üzerinde büyük bir endişe kaynağı olmaya başladı.