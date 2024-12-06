Her gün 3 bin 500 kişi ölüyor: Taşıyıcı olduklarını bilmeden yaşıyorlar
Karaciğer sağlığını doğrudan etkileyen hepatit, ciddi bir enfeksiyondur. Virüs, kan, cinsel temas ve vücut sıvılarıyla bulaşır. Dünya Sağlık Örgütü'nün nisan ayında yayınladığı rapora göre ise her gün hepatit B ve C enfeksiyonları sebebiyle 3 bin 500 kişi hayatını kaybediyor. Peki, hepatit nedir, nasıl bulaşır ve hepatiti önleme yöntemleri nelerdir?
Dünya Sağlık Örgütü'nün nisan ayında yayınladığı rapora göre ise her gün hepatit B ve C enfeksiyonları sebebiyle 3 bin 500 kişi hayatını kaybediyor.