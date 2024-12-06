Her gün 3 bin 500 kişi ölüyor: Taşıyıcı olduklarını bilmeden yaşıyorlar

Karaciğer sağlığını doğrudan etkileyen hepatit, ciddi bir enfeksiyondur. Virüs, kan, cinsel temas ve vücut sıvılarıyla bulaşır. Dünya Sağlık Örgütü'nün nisan ayında yayınladığı rapora göre ise her gün hepatit B ve C enfeksiyonları sebebiyle 3 bin 500 kişi hayatını kaybediyor. Peki, hepatit nedir, nasıl bulaşır ve hepatiti önleme yöntemleri nelerdir?

Her gün 3 bin 500 kişi ölüyor: Taşıyıcı olduklarını bilmeden yaşıyorlar - 1

Dünya Sağlık Örgütü'nün nisan ayında yayınladığı rapora göre ise her gün hepatit B ve C enfeksiyonları sebebiyle 3 bin 500 kişi hayatını kaybediyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Her gün 3 bin 500 kişi ölüyor: Taşıyıcı olduklarını bilmeden yaşıyorlar - 2

Türkiye'de ise her 3 kişiden 1'i hepatit B, her 2 kişiden 1'i hepatit C ile enfekte. Hepatit, viral bir enfeksiyonun neden olduğu karaciğer iltihabı olarak biliniyor. A, B, C, D ve E tipleri olarak adlandırılan beş ana hepatit virüsü bulunuyor. Bu 5 tip, neden oldukları hastalıklar ve salgın potansiyeli nedeniyle son yıllarda dünya üzerinde büyük bir endişe kaynağı olmaya başladı.

Her gün 3 bin 500 kişi ölüyor: Taşıyıcı olduklarını bilmeden yaşıyorlar - 3

Hepatit, karaciğerin iltihaplanması sonucu ortaya çıkan ve genellikle virüslerin neden olduğu bir sağlık sorunudur. Çeşitli türleri bulunan hepatit, bulaşıcı olabileceği gibi, alkol tüketimi, ilaç yan etkileri ya da otoimmün hastalıklar nedeniyle de gelişebilir.

Her gün 3 bin 500 kişi ölüyor: Taşıyıcı olduklarını bilmeden yaşıyorlar - 4

Hepatit; Hepatit A, B, C, D ve E gibi farklı tiplerle sınıflandırılır. Bu türler, bulaşma yolları ve yarattıkları etkiler açısından farklılık gösterir. Özellikle Hepatit B ve C, kronikleşme riski taşıdığı için karaciğerde ciddi hasarlara, hatta siroz ya da karaciğer kanserine yol açabilir.

Her gün 3 bin 500 kişi ölüyor: Taşıyıcı olduklarını bilmeden yaşıyorlar - 5

Hastalığın belirtileri arasında halsizlik, iştahsızlık, sarılık, karın ağrısı ve koyu renkli idrar bulunur. Tedavi, hepatitin türüne göre değişiklik göstermekle birlikte erken teşhis, hastalığın ilerlemesini önlemede kritik öneme sahiptir.

Her gün 3 bin 500 kişi ölüyor: Taşıyıcı olduklarını bilmeden yaşıyorlar - 6

Hepatitten korunmak için hijyen kurallarına dikkat etmek, aşılama programlarına katılmak ve riskli davranışlardan kaçınmak gereklidir. Karaciğer sağlığını korumak, genel sağlığın devamı için hayati bir rol oynar.

Her gün 3 bin 500 kişi ölüyor: Taşıyıcı olduklarını bilmeden yaşıyorlar - 7

HER GÜN 3 BİN 500 ÖLÜM VAR

Dünya Sağlık Örgütü'nün nisan ayında yayınladığı rapora göre ise her gün hepatit B ve C enfeksiyonları sebebiyle 3 bin 500 kişi hayatını kaybediyor. Ayrıca uzmanlara göre ülkemizde ise çoğu henüz tanı almamış yaklaşık 3.5 milyon hepatit B hastası, 750 bin de hepatit C hastası olduğu tahmin ediliyor.

Her gün 3 bin 500 kişi ölüyor: Taşıyıcı olduklarını bilmeden yaşıyorlar - 8

ÇOĞU KİŞİ TAŞIYICI OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİL

Hepatitler halen önemini koruyan hastalıklardır. Hepatit B aşı ile önlenebilir ancak hepatit C'de aşı yoktur fakat gelişmiş tedavisi vardır. Buradaki en büyük sorunumuz hastalara ulaşabilme. Birçok kişi hepatit B ve C olduğunu bilmeden yaşamaktadır. Bulaşıcı olduğu için aile fertleri dahil birçok kişiye de hastalığı bulaştırabilmektedirler. Her gün dünyada 3 bin 500 kişi hepatit B ve C kaynaklı ölmektedir.

Her gün 3 bin 500 kişi ölüyor: Taşıyıcı olduklarını bilmeden yaşıyorlar - 9

HEPATİT NASIL ÖNLENİR?

Hepatit A ve E gibi türler genellikle kirli su ve yiyeceklerden bulaştığı için kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek büyük önem taşıyor. Özellikle ellerin yemek öncesi ve tuvalet sonrası yıkanması, riskin azaltılmasında etkili bir adım.

Her gün 3 bin 500 kişi ölüyor: Taşıyıcı olduklarını bilmeden yaşıyorlar - 10

Hepatit B ve C gibi türler ise kan ve diğer vücut sıvıları yoluyla bulaşıyor.

  • Steril olmayan iğne kullanımından kaçınılması,
    Ortak tıraş bıçağı ve diş fırçası gibi kişisel eşyaların paylaşılmaması,
  • Korunmasız cinsel ilişkiden kaçınılması,
    bulaşma riskini önlemek açısından kritik öneme sahip.
  • Ayrıca, Hepatit A ve B için mevcut olan aşılar, hastalığa karşı uzun süreli bir koruma sağlıyor.

Uzmanlar, özellikle risk grubundaki bireylerin aşılanmasını tavsiye ediyor.


Her gün 3 bin 500 kişi ölüyor: Taşıyıcı olduklarını bilmeden yaşıyorlar - 11

Düzenli sağlık kontrolleri ve karaciğer sağlığını destekleyen bir yaşam tarzı da hepatitten korunmada etkili yöntemler arasında yer alıyor.

Sağlıklı beslenme, alkol tüketimini sınırlama ve şüpheli durumlarda tıbbi yardım alma, bireyleri hepatitten korumada yardımcı olabilir.

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