Her gün bir karanfil çiğnerseniz ne olur? Şaşırtıcı özellikleri var

KAN ŞEKERİNİ KONTROL EDER

Kan şekeri seviyelerini düzenleyen hormon insülin, karanfil özütüne benzer şekilde işlev görür. Tip 2 diyabet hastaları, bir ay boyunca günde bir ila üç gram karanfil tüketerek kan glikozlarını, lipitlerini ve kolesterol seviyelerini kontrol edebilirler.



Ek olarak, kan şekeri metabolizması ile sağlıklı manganez kan seviyeleri arasında bir korelasyon vardır ve bu da karanfillerin diyabetin önlenmesinde veya yönetiminde yardımcı olabileceği fikrini desteklemektedir.



