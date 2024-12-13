Her gün bir kaşık yoğurt yiyince ne olur? Meğer böyle tüketmek gerekiyormuş
Yoğurt termojenik etkisi sıcaklık üretirken, proteinler ve karbonhidratlar sürekli enerji sağlar. Probiyotikler, kalsiyum ve protein açısından zengin olan yoğurt, bağışıklığı güçlendirir ve sindirime yardımcı olur. Ayrıca cilt sağlığını ve kilo yönetimini destekler. Peki, her gün bir kaşık yoğurt yiyince ne olur?
Yiyecekteki termojenik etki, sindirim sırasında vücutta ısı üretir ve bu da soğuk havalarda bile sıcak ve rahat kalmanıza yardımcı olduğu için kışın faydalıdır.