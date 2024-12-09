Her gün havuç suyu içerseniz ne olur? İçen doktor yüzü görmüyor
Havuç, hücrelerinizi hasardan korumaya ve bazı hastalıklara yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olan güçlü antioksidanlar olan beta-karoten ve A vitamini açısından zengindir. Üç ay boyunca her gün akşam yemeğinden iki saat sonra taze sıkılmış bir bardak havuç suyu içmenin sağlığınıza önemli faydalar sağlayacağı belirtiliyor. Peki, her gün havuç suyu içerseniz ne olur? Düzenli havuç suyu içenlerin vücudunda neler olur?
Havuç, Daucus carota bilimsel adıyla bilinen, genellikle turuncu rengiyle tanınan, köklerinden tüketilen bir sebzedir. Ancak, havuçların beyaz, mor, sarı ve hatta siyah gibi farklı renkleri de bulunabilir. Havuç, zengin besin içeriği ile bilinir ve özellikle beta-karoten, lif, C vitamini, potasyum ve çeşitli antioksidanlar bakımından oldukça zengindir.