Her gün maden suyu içince ne oluyor? Vücuttaki bu etkisini kimse bilmiyor
Maden suyu en sık tüketilen içeceklerden biri. İçindeki mineral oranıyla şifa kaynağı olan maden suyu vücuda pek çok fayda sağlar. Genellikle maden suyu her gün ve günün her saatinde tüketilebilir. Peki, her gün maden suyu içince vücudunuzda ne olur?
Maden suyu yerin derinliklerinden çıkarılan ve son derece sağlıklı olan içeceklerden biri. Farklı bölgelerden çıkarılabilen bu içecek, bulunduğu konuma bağlı olarak mineral açısından farklılaşabilir.
Üretildiği bölge ve markaya bağlı içeriğinde yer alan mineral oranı ve çeşitlerinde değişiklikler oluşabilir. Mineral oranı ve miktarı değişse de maden suyu faydaları aynı kalır.