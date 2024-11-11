Her gün maden suyu içince ne oluyor? Vücuttaki bu etkisini kimse bilmiyor

Maden sularının aşırı tüketimi ile, mide ve bağırsak sağlığına olan olumsuz etkileri, nabız yüksekliği, böbrek ve idrar yolları üzerindeki istenmeyen zorlamaları, diş ve kemik sağlığına olan olumsuz etkileri gündeme gelir.

Dengeli ve gerekli miktarda tüketmek tüm bu olumsuz etkilerden kişiyi koruyarak sağlıklı olma ve sağlıklı kalmasında etkili olur.