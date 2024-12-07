Her gün merdiven çıkarsanız ne olur? Günde en az 110 basamak çıkmak bu hastalığı yüzde 31 oranında azaltıyor

Felçten korunmak mı istiyorsunuz? Yapılan bir çalışma, basit bir değişikliğin riski neredeyse üçte bir oranında azaltabileceğini buldu. Yapılan araştırmalar, günde en az 110 basamak çıkmanın (yaklaşık olarak tipik bir ev merdivenini yedi kez çıkmaya eşdeğer) potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bu rahatsızlığı geliştirme olasılığını yüzde 31 oranında azalttığını ortaya koydu.

Her gün merdiven çıkarsanız ne olur? Günde en az 110 basamak çıkmak bu hastalığı yüzde 31 oranında azaltıyor - 1

Yapılan bir araştırmaya göre, her gün merdiven çıkmak, yaygın bir felç nedenine yakalanma riskini neredeyse üçte bir oranında azaltabiliyor.

Araştırmacılar, felç için önemli bir risk faktörü olan anormal kalp atışı olan atriyal fibrilasyonun hangi oranda ortaya çıktığını görmek için ellili yaşlardaki yüz binlerce kişiyi takip ettiler.

Günde en az 110 basamak çıkan yetişkinlerin (yaklaşık olarak normal bir evdeki merdiveni yedi kez çıkmaya eşdeğer) potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bu rahatsızlığa yakalanma olasılıklarının yüzde 31 daha az olduğu bulundu.

SAĞLIK HABERLERİ

Her gün merdiven çıkarsanız ne olur? Günde en az 110 basamak çıkmak bu hastalığı yüzde 31 oranında azaltıyor - 2

MERDİVEN ÇIKMAK FELÇLERİ ÖNLEMİNİN ETKİLİ BİR YOLU

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases dergisinde yayımlanan bulgular, araştırmacıları merdiven çıkmanın felçleri önlemenin basit ve etkili bir yolu olarak tanıtılması çağrısında bulunmaya yöneltti.

İngiltere'de en az iki milyon kişi, yüksek tansiyon, göğüs enfeksiyonları, aşırı aktif tiroid ve hatta çok fazla kafein veya alkolün tetikleyebildiği bir kalp çarpıntısı olan atriyal fibrilasyondan muzdariptir .

Kalpteki elektriksel aktivite kontrolden çıktığında ve düzensiz atmasına neden olduğunda gelişir. 60 yaş üstü her 25 kişiden biri bu hastalığa yakalanır.

Bazılarında göğüs ağrısı, baş dönmesi ve yorgunluk gibi belirtiler görülürken, önemli sayıda kişi felç geçirene kadar hasta olduklarının farkında olmuyor.


Her gün merdiven çıkarsanız ne olur? Günde en az 110 basamak çıkmak bu hastalığı yüzde 31 oranında azaltıyor - 3

Düzensiz elektriksel aktivite nedeniyle kalp artık düzenli bir şekilde atmamaya başlayınca, vücuda pompalanması gereken kan, kalbin ana pompalama odası olan sol ventrikül içinde"birikmeye" ve kalınlaşmaya başlar.

Eğer pıhtı daha sonra kopup beyni besleyen dar kan damarlarından yukarı doğru ilerlerse, beyne oksijen açısından zengin kan gitmesini engelleyerek ölümcül bir felce neden olabilir.

Arrhythmia Alliance'a göre, atriyal fibrilasyon İngiltere'de her yıl yaklaşık 16.000 felce neden oluyor.

Her gün merdiven çıkarsanız ne olur? Günde en az 110 basamak çıkmak bu hastalığı yüzde 31 oranında azaltıyor - 4
Her gün merdiven çıkarsanız ne olur? Günde en az 110 basamak çıkmak bu hastalığı yüzde 31 oranında azaltıyor - 5

NADİREN MERDİVEN KULLANANLARA GÖRE DAHA DÜŞÜK

Çin'in Tianjin kentindeki Tianjin Tıp Üniversitesi uzmanları, UK Biobank adlı uzun vadeli bir sağlık projesine katılan yaklaşık yarım milyon İngiliz'in merdiven kullanımı ve genel sağlık durumlarıyla ilgili verilerini analiz etti.

Çalışmaya katıldıklarında hepsinin herhangi bir kalp rahatsızlığı yoktu ve kimin hastalandığını görmek için 12 yıl boyunca takip edildiler.


Her gün merdiven çıkarsanız ne olur? Günde en az 110 basamak çıkmak bu hastalığı yüzde 31 oranında azaltıyor - 6

Sonuçlar, günde en az 110 basamak çıkan kişilerin, nadiren merdiven kullananlara kıyasla atriyal fibrilasyon geliştirme olasılığının çok daha düşük olduğunu gösterdi.

Daha önce yapılan araştırmalarda merdiven çıkmanın kalp sağlığını korumaya yardımcı olduğu, hafızayı ve konsantrasyonu artırdığı bulunmuştu.

Her gün merdiven çıkarsanız ne olur? Günde en az 110 basamak çıkmak bu hastalığı yüzde 31 oranında azaltıyor - 7

Araştırmacılar bir raporda şunları söyledi: "Bulgularımız, düzenli merdiven çıkmanın teşvik edilmesinin atriyal fibrilasyonu önlemek için potansiyel bir hedef olabileceğini gösteriyor."

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