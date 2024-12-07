Her gün merdiven çıkarsanız ne olur? Günde en az 110 basamak çıkmak bu hastalığı yüzde 31 oranında azaltıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, her gün merdiven çıkmak, yaygın bir felç nedenine yakalanma riskini neredeyse üçte bir oranında azaltabiliyor.



Araştırmacılar, felç için önemli bir risk faktörü olan anormal kalp atışı olan atriyal fibrilasyonun hangi oranda ortaya çıktığını görmek için ellili yaşlardaki yüz binlerce kişiyi takip ettiler.



Günde en az 110 basamak çıkan yetişkinlerin (yaklaşık olarak normal bir evdeki merdiveni yedi kez çıkmaya eşdeğer) potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bu rahatsızlığa yakalanma olasılıklarının yüzde 31 daha az olduğu bulundu.