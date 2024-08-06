Her gün ne kadar şeker ne kadar tuz tüketmelisiniz? Doğru dengeyi bulmak için ipuçları

7. Orta porsiyon boyutları: Aşırıya kaçmayı önlemek için, doğal olarak tuz ve şeker içeren yiyecekler bile ölçülü olarak yenmelidir.



Genel sağlığı korumak ve kronik hastalıkları önlemek, şeker ve tuz alımı arasında sağlıklı bir denge kurmayı gerektirir. İnsanlar her iki diyet bileşeninin işlevlerini ve önerilen sınırlarını bilir ve bilinçli yiyecek seçimleri yaparsa, hastalık riski olmadan her ikisinin de faydalarını elde edebilir. Bu teknikleri günlük rutinlere dahil etmek, daha sağlıklı ve daha dengeli bir diyetle sonuçlanabilir ve bu da sonunda uzun vadeli refahı iyileştirir.