Her gün ne kadar şeker ne kadar tuz tüketmelisiniz? Doğru dengeyi bulmak için ipuçları
Aşırı şeker ve tuz tüketimi sağlığınız için zararlıdır. Bu nedenle şeker ve tuz tüketiminde denge kurmak önemlidir. Aşırı miktarda tuz tüketmek, yüksek tansiyon dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorunuyla ilişkilidir. Bunun nedeni, yüksek sodyumun vücudun fazladan sıvı tutmasına neden olması kalp sağlığını olumsuz yönde etkilemesidir. Peki, günlük olarak ne kadar şeker ne kadar tuz tüketmelisiniz?
Optimum sağlığa ulaşmak istiyorsak, öğünlerimizdeki şeker ve tuzun etkilerini bilmek çok önemlidir.