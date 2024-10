Her gün tüketmeyen yok ama fazlası zehre dönüşüyor: Bu zararı herkesi şaşırtıyor

Salatalığın fazla tüketimi, göz kızarması ve ağız yarası gibi reaksiyonlara da yol açabilir. David Zinczenko, Eat This Not That kitabında, salatalığın bireylerde gaz sorununa yol açabileceğine dair uyarılarda bulundu. Salatalık, hepinizin bildiği gibi içinde %90'dan fazla su içerir. Su alımı ne kadar yüksek olursa, net kan hacmi o kadar yüksek olur. Bu da kan damarlarına ve kalbe baskı uygular. Sonuç kalbiniz ve kan damarlarınız istenmeyen hasarlara maruz kalacaktır.