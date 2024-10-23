Her gün tüketmeyen yok ama fazlası zehre dönüşüyor: Bu zararı herkesi şaşırtıyor
Kalorisi düşük ve bol lif kaynağı olan salatalık, diyet listelerinin vazgeçilmezi. Sağlığınız için pek çok besin maddesini içinde barındıran salatalık, güçlü vitamin kaynağı olarak biliniyor. Ancak salatalığın aşırı tüketimi bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Besleyici sebzelerden biri olan salatalık, her mutfakta bolca bulunuyor. Güçlü lif kaynaklarından biri olan salatalık, sindirim sistemini düzene sokuyor. Bağırsakların çalışmasına yardımcı olarak vücutta biriken ödem ve toksinlerin atılmasına da yardımcı oluyor.
Ancak her besin gibi salatalığı aşırı tüketmek bazı sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor.
Salatalık kabuk kısmında yüksek toksinler barındırıyor. Bu nedenle fazla tüketildiğinde gıda zehirlenmesine yol açabiliyor. Aşırı miktarda tüketilen salatalık, bedenden gereğinden fazla su atılmasına neden olur. Bu durum kalp rahatsızlıklarını tetikleyebilir.