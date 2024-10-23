Her gün tüketmeyen yok ama fazlası zehre dönüşüyor: Bu zararı herkesi şaşırtıyor

Besleyici sebzelerden biri olan salatalık, her mutfakta bolca bulunuyor. Güçlü lif kaynaklarından biri olan salatalık, sindirim sistemini düzene sokuyor. Bağırsakların çalışmasına yardımcı olarak vücutta biriken ödem ve toksinlerin atılmasına da yardımcı oluyor.



Ancak her besin gibi salatalığı aşırı tüketmek bazı sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor.



Salatalık kabuk kısmında yüksek toksinler barındırıyor. Bu nedenle fazla tüketildiğinde gıda zehirlenmesine yol açabiliyor. Aşırı miktarda tüketilen salatalık, bedenden gereğinden fazla su atılmasına neden olur. Bu durum kalp rahatsızlıklarını tetikleyebilir.