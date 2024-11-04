Her gün turşu yiyince bakın ne oluyor? 1 lokması bile zehre dönüşebilir

Kış ayları geldiğinde sofraların baş tacı olan ve lezzetiyle tadı damakta bırakan turşu, bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle biliniyor. Ancak aşırı turşu tüketmek ya da hazır turşu tüketmek vücut sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Peki, turşu tüketince vücudunuzda ne oluyor? İşte hiç bilinmeyen etkisi.

Her gün turşu yiyince bakın ne oluyor? 1 lokması bile zehre dönüşebilir - 1

Doğal bir probiyotik olan turşular, bağırsak florasını düzenler. Kış mevsimi geldiğinde çeşit çeşit turşu tüketilir. Beyaz lahana, salatalık, havuç, patlıcan ya da karışık turşular sıklıkla tercih edilir.

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Her gün turşu yiyince bakın ne oluyor? 1 lokması bile zehre dönüşebilir - 2

Koruyucu içermeden evde sadece sirke, tuz ve limonla yapılan turşular oldukça sağlıklıdır. Yemeklerin yanında turşu tüketmek sindirim sistemini düzenler. K ve B vitaminine katkı sağğlar. Hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur.

Her gün turşu yiyince bakın ne oluyor? 1 lokması bile zehre dönüşebilir - 3

Turşu vücuda doğal antioksidan etki de sağlar. Kullanılan sebzelerin her biri ayrı bir antioksidandan zengin olduğu için serbest radikallere karşı zengin antioksidan kapasiteyle mücadele ederler. Özelikle sarımsak ve karnabahar turşusunda bulunan flavonoidlerin antioksidan kapasitesi daha da yüksek.

Her gün turşu yiyince bakın ne oluyor? 1 lokması bile zehre dönüşebilir - 4

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan turşu, vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirir. Ancak turşu tüketirken ölçülü olmak gerekir. Fazla tüketilen turşular ya da marketten hazır alınan turşular sağlığınız için bazı risklerin oluşmasına senden olabilir.

Her gün turşu yiyince bakın ne oluyor? 1 lokması bile zehre dönüşebilir - 5

TANSİYON VE DİYABET HASTALARI TURŞU TÜKETEBİLİR Mİ?

Yüksek miktarda lif içerdiğinden özellikle yemekle beraber tüketildiğinde öğünün mideyi terk etme süresi yavaşlar, insülin salınımı dengelenir ve daha kontrollü bir kan şekeri elde edilir.

İnsülin direnci gibi bir durumunuz varsa bu şekilde tüketmek faydalı ancak diyabetiniz ve hipertansiyonunuz varsa sizin için bir risk faktörü olacağı için tansiyonunuzun yükselmesine neden olabilir.

Bu da böbrekleriniz için bir risk oluşturabilir. Diyabeti olanların mümkünse hiç tüketmemesi gerekir.

Her gün turşu yiyince bakın ne oluyor? 1 lokması bile zehre dönüşebilir - 6

HAZIR TURŞULARA DİKKAT

Ancak turşuyu yüksek oranda sodyum içerdiği için; yüksek tansiyonu, diyabeti, böbrek yetmezliği ve mide hastalıkları olanların çok kontrollü yemeleri hatta hastalık düzeylerine göre hiç yememeleri gerekir. Özellikle hazır turşuların sodyum oranları daha yüksek olduğundan hastalık riskini artırır.

Her gün turşu yiyince bakın ne oluyor? 1 lokması bile zehre dönüşebilir - 7

HER GÜN TURŞU YENİR Mİ?

Turşuların bazı sağlık yararları olmasına rağmen, her gün turşu yemek iyi bir fikir değildir çünkü bunlar yüksek oranda tuz içerirler. Turşuların bazı sağlık yararları olmasına rağmen, her gün turşu yemek iyi bir fikir değildir çünkü tuz oranı yüksektir

Her gün turşu yiyince bakın ne oluyor? 1 lokması bile zehre dönüşebilir - 8

TURŞU NE SIKLIKLA TÜKETİLİR?

Herhangi bir hastalığınız yoksa haftada 2-3 gün turşu tüketilebilir. İçerdiği yüksek sodyum oranı; tansiyon, diyabet, böbrek ve mide hastalığı olanlar için temkinli yaklaşılması gereken bir besin.

Her gün turşu yiyince bakın ne oluyor? 1 lokması bile zehre dönüşebilir - 9

TURŞU ÜZERİNDE BEYAZLIK OLUŞTUYSA TÜKETMEYİN

Turşu suyunun üzerinde oluşan beyazlıklar küf tabakasıdır. Bu beyazlıklar sağlığa faydalı bakteri oranının bozulduğu anlamına gelmektedir. Turşu suyu üzerinde beyazlıklar oluştuğunda tüketmekten kaçınılmalıdır. Böyle tüketilen turşular vücut için zehre dönüşebilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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