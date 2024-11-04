Her gün turşu yiyince bakın ne oluyor? 1 lokması bile zehre dönüşebilir

TANSİYON VE DİYABET HASTALARI TURŞU TÜKETEBİLİR Mİ?

Yüksek miktarda lif içerdiğinden özellikle yemekle beraber tüketildiğinde öğünün mideyi terk etme süresi yavaşlar, insülin salınımı dengelenir ve daha kontrollü bir kan şekeri elde edilir.

İnsülin direnci gibi bir durumunuz varsa bu şekilde tüketmek faydalı ancak diyabetiniz ve hipertansiyonunuz varsa sizin için bir risk faktörü olacağı için tansiyonunuzun yükselmesine neden olabilir.

Bu da böbrekleriniz için bir risk oluşturabilir. Diyabeti olanların mümkünse hiç tüketmemesi gerekir.