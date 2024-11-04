Her gün turşu yiyince bakın ne oluyor? 1 lokması bile zehre dönüşebilir
Kış ayları geldiğinde sofraların baş tacı olan ve lezzetiyle tadı damakta bırakan turşu, bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle biliniyor. Ancak aşırı turşu tüketmek ya da hazır turşu tüketmek vücut sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Peki, turşu tüketince vücudunuzda ne oluyor? İşte hiç bilinmeyen etkisi.
Doğal bir probiyotik olan turşular, bağırsak florasını düzenler. Kış mevsimi geldiğinde çeşit çeşit turşu tüketilir. Beyaz lahana, salatalık, havuç, patlıcan ya da karışık turşular sıklıkla tercih edilir.