Her gün tuzlu su içerseniz ne olur? Her sabah tuzlu su içmenin 5 faydası

Herenow Official'da kıdemli beslenme uzmanı olan Sadhna Singh, "Sade su hidrasyon için olmazsa olmaz olsa da, tuzlu su elektrolitleri yenilemenin ek faydasını sunar. Bu, düzenli egzersiz yapan, çok terleyen veya sıcak iklimlerde yaşayanlar için özellikle faydalı olabilir." diyor.



Bitki çaylarının, kullanılan bitkilere bağlı olarak çeşitli sağlık yararları sağlayabileceğini, ancak tuzlu su kadar elektrolit takviyesi sağlamadığını söylüyor. "Tuzlu suyu bitki çayıyla birleştirmek veya farklı zamanlarda tüketmek, hidrasyon ve genel sağlık için çok yönlü bir yaklaşım sunabilir."