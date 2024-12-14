Her gün yapılan hata vücutta bakteri üretiyor: Mide enfeksiyonunun da nedeniymiş
Genel olarak hijyen temiz eller gerektirir; ancak, ellerimizin olabileceği kadar temiz olmadığını gösteren en belirgin işaretleri genellikle görmezden geliriz. Ellerinizden bakteri veya kir geçebileceği yüzünüzde ve vücudunuzda uyarı işaretleri vardır ve bunlar temiz değildir. Salgınlar, iltihaplanma ve kızarıklık gibi bu semptomlar el hijyenine ihtiyaç olduğunu gösterir. Bu semptomların bilinmesi cilt sağlığını iyileştirmeye ve enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur; bu nedenle iyi bir sağlık sağlar. İşte yüzünüzde ve vücudunuzda ellerinizin temiz olmayabileceğini gösteren 10 işaret.
GÖZ ENFEKSİYONLARI
Temiz olmayan ellerle gözlerinizi ovuşturmak patojenik bakterileri ve tahriş edici maddeleri yayar, bu nedenle kızarıklık, tahriş ve rahatsızlığa neden olur.