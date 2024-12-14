Her gün yapılan hata vücutta bakteri üretiyor: Mide enfeksiyonunun da nedeniymiş

Genel olarak hijyen temiz eller gerektirir; ancak, ellerimizin olabileceği kadar temiz olmadığını gösteren en belirgin işaretleri genellikle görmezden geliriz. Ellerinizden bakteri veya kir geçebileceği yüzünüzde ve vücudunuzda uyarı işaretleri vardır ve bunlar temiz değildir. Salgınlar, iltihaplanma ve kızarıklık gibi bu semptomlar el hijyenine ihtiyaç olduğunu gösterir. Bu semptomların bilinmesi cilt sağlığını iyileştirmeye ve enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur; bu nedenle iyi bir sağlık sağlar. İşte yüzünüzde ve vücudunuzda ellerinizin temiz olmayabileceğini gösteren 10 işaret.

Her gün yapılan hata vücutta bakteri üretiyor: Mide enfeksiyonunun da nedeniymiş - 1

GÖZ ENFEKSİYONLARI

Temiz olmayan ellerle gözlerinizi ovuşturmak patojenik bakterileri ve tahriş edici maddeleri yayar, bu nedenle kızarıklık, tahriş ve rahatsızlığa neden olur.

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Her gün yapılan hata vücutta bakteri üretiyor: Mide enfeksiyonunun da nedeniymiş - 2

Bu, gözde enfeksiyon geliştirme olasılığını artırmıştır; bunun sonucunda ortaya çıkan yaygın enfeksiyonlardan biri de pembe göz olarak da bilinen bir rahatsızlık olan konjonktivittir.

Her gün yapılan hata vücutta bakteri üretiyor: Mide enfeksiyonunun da nedeniymiş - 3

CİLT ENFEKSİYONLARI

Kirli ellerdeki mikroplar küçük kesiklere veya çiziklere geçebilir ve böylece kızarıklığa, şişmeye ve hatta enfeksiyona neden olabilecek bakterileri aktarabilir. Ellerin temiz ve yaraların kapalı tutulması zararlı bakterilerin içeri girmesini önler ve böylece daha hızlı ve daha güvenli iyileşme sağlanır.

Her gün yapılan hata vücutta bakteri üretiyor: Mide enfeksiyonunun da nedeniymiş - 4

SOĞUK ALGINLIĞI

Yıkanmamış ellerle ağzınıza veya burnunuza dokunmak virüslerin ve bakterilerin vücudunuza girmesine izin verir ve soğuk algınlığı, grip veya diğer enfeksiyonlar gibi sık görülen hastalıkların olasılığını artırır. El hijyenini korumak buna maruz kalmayı azaltır ve böylece daha iyi bir sağlık sağlar.

Her gün yapılan hata vücutta bakteri üretiyor: Mide enfeksiyonunun da nedeniymiş - 5

ÇATLAMIŞ DUDAKLAR

Çoğu zaman kirli eller dudaklarınıza dokunur ve tahrişe, kuruluğa veya küçük enfeksiyonlara neden olan kir ve bakterilerle sonuçlanır. Cilt son derece hassastır ve bu nedenle rahatsızlığa neden olmamak ve zararlı mikropları ve çevreyi uzak tutmak için yüksek düzeyde el bakımı yapılması gerekir.

Her gün yapılan hata vücutta bakteri üretiyor: Mide enfeksiyonunun da nedeniymiş - 6

TIRNAK ENFEKSİYONU

Yıkanmamış eller tırnakların altında mikrop barındırabilir ve zararlı bakteri ve mantarlar için verimli bir zemin sağlar. Bunlar enfeksiyonlara ve kızarıklığa, şişmeye ve hatta ağrıya neden olabilir.

Her gün yapılan hata vücutta bakteri üretiyor: Mide enfeksiyonunun da nedeniymiş - 7

Tırnak hijyenine ve el yıkamaya uygun şekilde dikkat edilmesi bunların gerçekleşmemesini ve başkalarına enfeksiyon bulaştırma riskinin nispeten en aza indirilmesini sağlayabilir.

Her gün yapılan hata vücutta bakteri üretiyor: Mide enfeksiyonunun da nedeniymiş - 8

SIK SIK SİVİLCE

Yıkanmamış ellerle yüzünüze dokunmanız nedeniyle tekrarlayan sivilceler oluşur. Bu, cildinizde kir ve bakteri bırakarak gözenekleri tıkayarak sivilce oluşumuna neden olur.

Her gün yapılan hata vücutta bakteri üretiyor: Mide enfeksiyonunun da nedeniymiş - 9

KIZARIKLIK VE ALERJİK REAKSİYONLAR

Kirli ellerin hassas bölgelere uygulanması, bakterileri ve tahriş edici maddeleri kolayca aktarabilir. Bunlar kızarıklık, döküntü veya rahatsızlığa neden olabilir. Cildin kendi doğal bariyeri etkilenebilir ve bu da artan hassasiyete veya iltihaplanmaya yol açabilir. İyi el hijyeni sağlamak ve hassas bölgelere gerekli olmadıkça temastan kaçınmak, cilt tahrişini önleyebilir.

Her gün yapılan hata vücutta bakteri üretiyor: Mide enfeksiyonunun da nedeniymiş - 10

EGZAMA

Kirli eller, egzamaya yatkın bireyin hassas cildine bakteri veya tahriş edici maddeler yaydığı için semptomları daha da kötüleştirebilir. Bu kirlenme, artan iltihaplanmaya, kaşıntıya veya alevlenmelere yol açabilir. Uygun el hijyeni ve etkilenen bölgelerle gereksiz temastan kaçınmak, daha fazla tahrişi önlemek ve egzamayı etkili bir şekilde yönetmek için çok önemlidir.

Her gün yapılan hata vücutta bakteri üretiyor: Mide enfeksiyonunun da nedeniymiş - 11

MİDE SORUNLARI

Kirli eller, hastalığa neden olan bakterileri yiyeceğe veya doğrudan ağzınıza aktarabilir ve gıda zehirlenmesi gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Bu bakteriler mide bulantısı, mide krampları veya ishal gibi semptomlara bile neden olabilir. Bu şekilde, yiyecekleri tutmadan önce uygun el hijyeni, bu tür sağlık risklerini etkili bir şekilde önleyebilir.

Her gün yapılan hata vücutta bakteri üretiyor: Mide enfeksiyonunun da nedeniymiş - 12

VÜCUT KOKUSU

Giysilere dokunduğunuz veya vücudunuzu kirli ellerle ovduğunuz anda, vücut kokusunun gelişmesine katkıda bulunan bakteriler aktarılır. Bu bakteriler, koltuk altları gibi terin toplandığı bölgelerde çoğalır ve hoş olmayan bir kokuya neden olur. Düzenli el yıkama ile temiz kalmak bunu önler ve vücut kokusunu kontrol altında tutar.

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