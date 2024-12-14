Her gün yapılan hata vücutta bakteri üretiyor: Mide enfeksiyonunun da nedeniymiş

MİDE SORUNLARI

Kirli eller, hastalığa neden olan bakterileri yiyeceğe veya doğrudan ağzınıza aktarabilir ve gıda zehirlenmesi gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Bu bakteriler mide bulantısı, mide krampları veya ishal gibi semptomlara bile neden olabilir. Bu şekilde, yiyecekleri tutmadan önce uygun el hijyeni, bu tür sağlık risklerini etkili bir şekilde önleyebilir.