Her mutfakta var ve felç riskini artırıyor: Fazla tüketince zehre dönüşüyor



Bu önlemler, artçı inmelerden korunmanıza yardımcı olabilir. Ancak her kişinin durumu farklı olduğu için doktorunuza danışarak sizin için en uygun koruyucu önlemleri belirlemeniz önemlidir.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.