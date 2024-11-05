Her mutfakta var ve felç riskini artırıyor: Fazla tüketince zehre dönüşüyor
Mutfağınızda, sofranızda her zaman bulunan ve çoğu zaman zararlı olmadığını düşündüğünüz bazı besinler sağlık açısından ciddi riskler oluşturabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürmek genel sağlığınızı korumanın altın anahtarıdır. Bu nedenle tuz ve doymuş yağ alımını sınırlamanız sağlığınız için önemli.
Artçı inmelerden (felç) korunmanın anahtarının, birincil inme risk faktörlerini yönetmek ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmektir. Dengeli bir diyet benimseyin. Bol miktarda meyve, sebze, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar tüketin. Tuz ve doymuş yağ alımınızı sınırlayın.