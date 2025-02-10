Her sabah ıspanak suyu içtiğinizde ne olur? Meğer böyle bir etkisi varmış

KOLESTEROL SEVİYELERİNİN DÜŞÜRÜR

Meyve suyu, kolesterol seviyelerini düzenlemeye ve kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olan lif ve potasyum içerir. Düzenli tüketim, yüksek su ve lif içeriği nedeniyle hidrasyona, detoksifikasyona ve gelişmiş sindirime yardımcı olur.



DİKKAT! AŞIRI TÜKETİMİ ZARARLI OLABİLİR



Ispanak suyunu süt ürünleriyle karıştırmayın, çünkü kalsiyum demir emilimini engelleyebilir.



En iyi faydalar için, lifi korumak için ıspanağı meyve suyu yapmak yerine karıştırın, çünkü bu sindirimi destekler ve tokluk hissini artırır. Salatalık veya kereviz gibi diğer nemlendirici ve alkali içeriklerle birleştirmek, besin profilini daha da artırabilir



