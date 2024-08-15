Her şeyin değiştiği iki yaş: 44 ve 60 yaşındakiler dikkat!
Bilim insanlarının yaptıkları son araştırma, yaşlanmaya ilişkin bilinmeyen yeni ayrıntıları ortaya çıkardı. Son araştırmayla yaşlanmanın yavaş ve sabit bir hızla ilerlemediği, 44 ve 60 yaşında gelindiğinde yaşla ilgili sorunların hızlandığı keşfedildi.
The Guardian'ın haberine göre, insanlarda aniden ortaya çıkan kırışıklıklar, ağrı ve sızılardaki artış ve bir gecede çökme hissinin sebebi 44 ve 60 yaşlarında yaşanan yaşlanma dalgalarından kaynaklanıyor.
Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, kas-iskelet sistemi sorunları ve kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere yaşla ilgili sağlık sorunlarında belirli dönemlerde ani artışlar meydana geldiği tespit edildi.
Araştırmada, 25 ila 75 yaş arasındaki 108 gönüllüden yaklaşık yedi yıl boyunca birkaç ayda bir kan ve dışkı örnekleri ile deri, ağız ve burundan sürüntü örnekleri alındı.