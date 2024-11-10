Her sofrada var ama zehirden farkı yok: Bu besinler hızlı yaşlandırıyor

Sağlıklı bir vücut ve uzun ömürlü olmak için sağlıklı beslenme alışkanlığını benimsemeniz gerekiyor. Tükettiğiniz her besin vücudunuzda olumlu ya da olumsuz etkiler bırakıyor. Özellikle her mutfakta, sofrada bulunan ve severek tüketilen bazı besinler var ki farkında olmadan vücudu yaşlandırıyor.

Her sofrada var ama zehirden farkı yok: Bu besinler hızlı yaşlandırıyor - 1

Sağlığı korumak ve her yaşta genç görünmek için sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmeniz gerekiyor.

Sağlıklı vücudun altın anahtarı olan sağlıklı beslenme, hastalıklara yakalanma riskinizi de azaltıyor. Ancak her sofrada bulunan ve severek tüketilen bazı besinler var ki vücudu hızlı bir şekilde yaşlandırıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Her sofrada var ama zehirden farkı yok: Bu besinler hızlı yaşlandırıyor - 2

Sağlık için son derece sağlıksız olan bu besinler içerisinde pek çok katkı maddesi de barındırıyor.

"Aşırı işlenmiş gıdalar" kalp hastalıkları, kanser ve kaygı bozuklukları da dahil olmak üzere 30'dan fazla sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor.

Her sofrada var ama zehirden farkı yok: Bu besinler hızlı yaşlandırıyor - 3

Bu gıdalar ABD ve İngiltere'de ortalama bireyin beslenmesinin yüzde 50'sinden fazlasını oluştururken, dünya genelinde de giderek daha popüler hale geliyor.

Her sofrada var ama zehirden farkı yok: Bu besinler hızlı yaşlandırıyor - 4

Yeni bir çalışma, yüksek miktarda ultra işlenmiş gıda tüketenlerin biyolojik yaşının, kronolojik yaşından daha ileri olabileceğini gösterdi.

Her sofrada var ama zehirden farkı yok: Bu besinler hızlı yaşlandırıyor - 5

Euronews'in aktardığı habere göre İtalya'dan araştırmacılar, UPF'lerin insan vücudunun biyolojik yaşı üzerindeki etkilerini belirlemek için, kronik hastalıkların risk faktörlerini incelemek üzere tasarlanmış büyük bir Avrupa veri tabanı olan Moli-sani Çalışması'ndaki 22.000'den fazla katılımcının verilerini analiz etti.

Her sofrada var ama zehirden farkı yok: Bu besinler hızlı yaşlandırıyor - 6

Çalışmanın yazarı ve Araştırma, Hastaneye Yatış ve Sağlık Hizmetleri Enstitüsü (IRCCS) Neuromed'de araştırmacı olan Simona Esposito yaptığı açıklamada, "Verilerimiz, ultra işlenmiş gıdaların yüksek tüketiminin sadece genel olarak sağlık üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmadığını, aynı zamanda yaşlanmanın kendisini de hızlandırabileceğini ve bu gıdaların düşük besin kalitesinin ötesine geçen bir bağlantıya işaret ettiğini gösteriyor" dedi.

Her sofrada var ama zehirden farkı yok: Bu besinler hızlı yaşlandırıyor - 7

Bir kişinin doğumundan bu yana yaşadığı yıl sayısı olan kronolojik yaşlanmanın aksine, biyolojik yaşlanma hücresel düzeyde gerçekleşiyor. Biyolojik açıdan daha yaşlı olmak insanları akciğer hastalığı, kanser, diyabet, bunama ve Alzheimer hastalığı gibi çeşitli hastalık risklerine karşı daha hassas hale getirebiliyor.

Her sofrada var ama zehirden farkı yok: Bu besinler hızlı yaşlandırıyor - 8

Ultra işlenmiş gıdalar, ev yemeklerinde nadiren kullanılan maddelerle yapılan ve genellikle boyalar, koruyucular, lezzet arttırıcılar ve tatlandırıcılar gibi katkı maddeleri içeren ürünler. Örnekler arasında dondurma, seri üretim ekmek, bazı kahvaltılık tahıllar, meyve aromalı yoğurtlar, et ikameleri ve bazı alkollü içecekler yer alıyor.

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