Her sofrada var ama zehirden farkı yok: Bu besinler hızlı yaşlandırıyor

Çalışmanın yazarı ve Araştırma, Hastaneye Yatış ve Sağlık Hizmetleri Enstitüsü (IRCCS) Neuromed'de araştırmacı olan Simona Esposito yaptığı açıklamada, "Verilerimiz, ultra işlenmiş gıdaların yüksek tüketiminin sadece genel olarak sağlık üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmadığını, aynı zamanda yaşlanmanın kendisini de hızlandırabileceğini ve bu gıdaların düşük besin kalitesinin ötesine geçen bir bağlantıya işaret ettiğini gösteriyor" dedi.